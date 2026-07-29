Les douaniers suisses s'inquiètent du «chaos à répétition»

Les «niveaux locaux» redeviennent des «bureaux de douane». Les six régions sont ramenées à quatre, comme autrefois. La direction des services douaniers entend ainsi supprimer environ 25 postes de cadres. En interne, cette nouvelle restructuration suscite moqueries et inquiétudes.

Henry Habegger Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Autrefois, on parlait de «bureaux de douane». Lors de la réorganisation de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (AFDF), ils avaient été rebaptisés «niveaux locaux». Parallèlement, les quatre anciens arrondissements des douanes et les régions du Corps des gardes-frontière avaient été transformés en six «niveaux régionaux».

Ces changements s’inscrivaient dans la vaste et chaotique transformation lancée sous la direction de Christian Bock. L’Administration fédérale des douanes est alors devenue l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (AFDF).

Les «bureaux de douane» font désormais leur retour. Lors d’une réunion organisée en mai 2026, le directeur des douanes Pascal Lüthi a annoncé à son personnel que les 23 «niveaux locaux» créés sous Christian Bock seraient remplacés par 16 bureaux de douane. Les six «niveaux régionaux» disparaîtront également au profit de quatre «régions», comme les quatre anciens arrondissements des douanes.

En mai, tout change… ou plutôt tout redevient comme avant. Selon plusieurs sources internes, d’autres appellations bien connues réapparaissent déjà. C’est notamment le cas de la «section», une unité de l’ancien Corps des gardes-frontière, qui devrait être réintroduite.

Ces changements de nom à répétition alimentent les moqueries et la confusion au sein de l'OFDF. Des caricatures générées par intelligence artificielle circulent parmi les collaborateurs. Sur l’une d’elles, un «créateur de noms» fait tourner une «roue de la fortune». La légende résume la situation:

«Nouveau nom, ancien chaos. La seule constante: la confusion»

«Ça a l'air moderne! Personne n'y comprend rien»: Une autre caricature d'IA avec laquelle les employés des douanes expriment leur frustration. dr

Une autre caricature montre un automobiliste au bureau de douane de Chiasso demandant: «Où puis-je dédouaner ma voiture?» Un douanier se gratte la tête et répond: «Bonne question, demain cela s’appellera probablement encore autrement.»

Cette caricature, générée par des employés à l'aide d'une intelligence artificielle, circule au siège des douanes à Berne. dr

Depuis son entrée en fonction le 1ᵉʳ janvier 2024, Pascal Lüthi revient à bien des égards sur les réformes de son prédécesseur. Le contrat de Christian Bock avait été résilié d’un commun accord en mai 2023, selon la version officielle, avec la ministre des Finances Karin Keller-Sutter. Mais ce retour aux anciennes structures n’est pas sans créer de nouvelles incertitudes.

25 postes de cadres supprimés

Une porte-parole des douanes justifie cette nouvelle restructuration par la nécessité de faire en sorte que l’office soit «le mieux préparé possible aux défis actuels et futurs». La direction des opérations, placée sous la responsabilité de Cédric Doleyres, dont la gestion est contestée en interne, sera donc «adaptée sur les plans structurel et organisationnel».

En réduisant le nombre de régions et de bureaux de douane, la Suisse entend également diminuer le nombre de postes d’encadrement. «L'OFDF estime actuellement qu’environ 25 postes de cadres seront supprimés», indique la porte-parole.

Cette réorganisation entraînera un vaste jeu des chaises musicales. Les cadres actuellement en poste devront présenter une nouvelle candidature. La porte-parole le confirme:

«C’est exact. Ils devront remplir une déclaration d’intérêt en indiquant trois priorités pour leurs futurs souhaits d’affectation. Les mises au concours et les déclarations d’intérêt se dérouleront en plusieurs étapes.»

Des inquiétudes chez les spécialistes des douanes

Certains collaborateurs redoutent que les actuels responsables régionaux profitent de la redistribution des postes pour écarter des cadres jugés encombrants. Selon plusieurs observateurs, les cadres spécialisés dans le dédouanement des marchandises sont particulièrement exposés. Depuis l'époque de Bock, qui avait réduit les dépenses consacrées aux armes et aux uniformes, ils ne jouent plus qu'un rôle secondaire par rapport aux anciens gardes-frontières. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs quitté l'administration fédérale.

La porte-parole précise que les nominations seront décidées par «une commission de sélection composée de la direction des opérations, des responsables de la transformation des régions et des ressources humaines». Selon les cas, des représentants de la direction générale de l'OFDF pourront également être associés au processus.

Une brève analyse montre que la majorité des responsables de la transformation sont issus des douanes. Les cadres qui n’obtiendront pas de nouveau poste bénéficieront d’une garantie des droits acquis, ajoute la porte-parole. L'organe fédéral est «déterminé à trouver une solution interne pour toutes les personnes concernées».

D'ici là, la restructuration suit le calendrier prévu. Dès le 1ᵉʳ août 2026, l’organisation à quatre régions sera mise en place. Les 23 unités locales actuelles seront alors rattachées administrativement à l’une des nouvelles régions.

Et à partir du 1ᵉʳ janvier 2027, les unités locales actuelles seront regroupées et les nouvelles directions entreront en fonction. La phase de transition devrait être achevée au plus tard à la fin de l’année 2031. (trad. hun)