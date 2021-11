La gauche dans son ensemble s’apprête-t-elle à baisser d’un ton après avoir fait valoir sa ferme opposition à la venue du polémiste de la droite identitaire française? Les propos tenus lundi matin sur La 1ère par le conseiller d’Etat genevois et chef de la sécurité Mauro Poggia n’auront certes pas mis tout le monde d’accord, mais ils entendaient rappeler des principes liés à l’Etat de droit. En ce sens et en l’espèce, on ne peut pas faire acte de censure en arguant d’un risque de troubles à l’ordre public , a affirmé en substance l'élu de droite au Conseil d'Etat. Le canton n’est donc pas favorable à une interdiction de parole visant Eric Zemmour .

«Certains, sur une ligne dure, militent pour l’interdiction pure et simple de la conférence que doit donner Zemmour. D’autres estiment au contraire que réclamer l’interdiction et par conséquent s’opposer à sa venue pourrait mener à la confrontation et par-là offrir un buzz incroyable à celui qu'on prétend combattre. Ces derniers sont donc favorables à une protestation en bonne et due forme contre les idées d’extrême droite d’un individu doublement condamné en France pour provocation à la discrimination raciale et à la haine religieuse.»

Le comité directeur du Parti socialiste genevois devait décider lundi 15 novembre dans la soirée de sa position officielle à ce sujet. Vendredi, la gauche radicale, qui comprend les antifas et des formations comme solidaritéS, s’est réunie nombreuse à ce même propos, en l’absence du PS et des Vert.e.s, partis gouvernementaux. Un communiqué commun à cette gauche alternative doit être publié ce mardi.

Les employés CFF confrontés à de plus en plus d'agressions

Best of watson

Best of watson

Tom Lüthi a pris sa retraite: à quand le prochain crack suisse?

Thomas Lüthi (35 ans) a disputé sa dernière course ce dimanche au Grand Prix Moto2 de Valence. Avec ce départ, une ère s'est achevée dans la moto suisse. Notre pays n'a plus de représentant sur la grande scène. Ni de successeur en vue. Notamment parce que la moto ressemble de plus en plus à la F1.

Tout à coup, Thomas Lüthi est de nouveau au cœur de la lutte pour le titre mondial dimanche après-midi lors de sa 319e et dernière course. Si Raul Fernandez gagne, la 12ème place suffit à Remy Gardner pour devenir champion du monde de Moto2. L'Espagnol l'emporte, Remy Garder doit alors dépasser «Tom-Tom». L'Australien y arrivera et terminera finalement 10e.