Voici les pays européens qui ont levé les mesures Covid cette semaine

Après la peur et les records de cas de la vague Omicron, un vent de libération souffle sur l'Europe. Plusieurs pays ont allégé, voire supprimé, des mesures sanitaires pendant la semaine écoulée. Tour d'horizon.

Le retour en force des restrictions, lors du dernier hiver pandémique, n'est plus qu'un lointain souvenir. Et peu importe si cela ne date que d'il y a quelques mois et qu'au milieu, la vague Omicron a balayé le monde. En Europe, l'ambiance est actuellement à la démobilisation.

Cela n'épargne pas la Suisse, qui devrait abandonner les mesures à partir du 17 février. Mercredi, le Conseil fédéral annoncera s'il lèvera toutes les restrictions d'un coup ou si cela sera fait en plusieurs étapes. Certains pays ont déjà franchi le pas. Depuis la fin janvier, les allègements se succèdent en ordre dispersé à travers le continent. Après le Royaume-Uni, le Danemark et les Pays-Bas, d'autres ont fait de même au cours de la semaine écoulée. Voici lesquels.

La Suède

Quand?

Le gouvernement suédois a levé la quasi-totalité de ses mesures anti-Covid à partir de mercredi 9 février.

Quelles mesures?

Les Suédois vaccinés n'auront plus besoin de présenter de passeport vaccinal, ni de garder leurs distances. Les bars et les restaurants n'auront plus l'obligation de fermer à 23 heures. Il n'y aura plus d'obligation de certificat de vaccination pour les rassemblements publics.

Quant au port du masque, qui n’a jamais été imposé dans la vie quotidienne depuis le début de la pandémie, il n'est plus obligatoire dans les transports en commun en cas d'affluence.

Quelle est la suite du programme?

Certaines mesures resteront en vigueur au-delà du 9 février pour les non-vaccinés, comme celle d'éviter les rassemblements en intérieur. Désormais, les seules consignes sont d’éviter les contacts en cas de symptômes et d’éviter les foules lorsque l'on n'est pas vacciné.

La République tchèque

Quand?

La République tchèque, quant à elle, a allégé une partie de ses mesures sanitaires depuis le jeudi 10 février.

Quelles mesures?

Les Tchèques n'auront plus besoin de certificat de vaccination pour accéder aux bars, restaurants, cafés et salons de coiffure, ainsi qu'aux manifestations sportives et culturelles.

Quelle est la suite du programme?

Les tests obligatoires dans les écoles et les entreprises prendront fin dès le 18 février. Le lendemain, le 19 février, les manifestations publiques (concerts, compétitions sportives, etc.) pourront accueillir jusqu'à 5000 participants, contre 1000 actuellement.

Seul le port du masque en intérieur continuera à rester obligatoire pour un moment.

L'Espagne

Quand?

L'Espagne a allégé une partie de ses mesures le jeudi 10 février.

Quelles mesures?

Rétabli fin décembre pour contrer l'explosion des contagions due au variant Omicron, le port du masque à l'extérieur n'est plus obligatoire. Il restera toutefois obligatoire lors des rassemblements de foules à l'air libre, comme lors des concerts.

La Catalogne est la région qui a levé le plus de mesures jusqu'à présent: après plusieurs semaines de fermeture, elle a rouvert ses discothèques dans la nuit de jeudi à vendredi.

Quelle est la suite du programme?

Ensuite, les régions procéderont à des allègements en ordre dispersé. Par exemple, les îles Baléares suppriment l'obligation de certificat Covid le samedi 12 février, ou le Pays basque supprimera toutes les mesures le 14 février. D'autres régions du pays ont décidé de maintenir les mesures pour le moment.

L'Italie

Quand?

Dernier exemple en date, l'Italie a décidé d'alléger une partie de ses restrictions sanitaires dès le vendredi 11 février. Contrairement à la Suède ou à la République tchèque, Rome a choisi une approche plus prudente.

Quelles mesures?

Le pays a renoncé au port du masque en extérieur, quoiqu'il reste obligatoire dans les foules ou les situations où il n'est pas possible de respecter les distances.

Le 11 février marque également la réouverture des discothèques, à condition de présenter le fameux «green pass», réservé aux personnes totalement vaccinées ou guéries. Si la discothèque est à l'intérieur, le port du masque est encore requis, sauf sur la piste de danse.

Quelle est la suite du programme?

L'obligation du port du masque en intérieur devrait être totalement levée le 31 mars, de même que la situation d'état d'urgence. Le sous-secrétaire de la santé, Andrea Costa, envisage un assouplissement progressif du green pass à partir de février, à commencer par les lieux en plein air. Toutefois, il est possible que le port du masque reste obligatoire dans certains lieux précis jusqu'en juin.