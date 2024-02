L'ancien premier ministre en 2023. Keystone

Un ex-dirigeant thaïlandais obtient un permis malgré sa condamnation

Arrivé à Genève en 2019, l'ancien premier ministre de Thaïlande a ensuite déménagé en Valais. Il est parvenu à obtenir un permis de séjour alors qu'il est poursuivi en justice, comme le révèle Le Matin Dimanche.

L'ex-premier ministre de Thaïlande et multimilliardaire Thaksin Shinawatra, condamné à 8 ans de prison pour corruption, vit à Crans-Montana. L'homme, dont la peine a été diminuée par le roi à un an, réside sur le territoire de la commune valaisanne de Lens, au bénéfice d'un forfait fiscal, ont appris Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung.

Thaksin Shinawatra est arrivé en Suisse en 2019, à Genève. Il a ensuite déménagé à Lens en 2021, avec l'aide du politicien genevois aujourd'hui établi en Valais, Eric Stauffer.

Interrogées sur les raisons qui ont permis au multimilliardaire thaïlandais d'obtenir un permis de séjour suisse alors qu'il était visé par de multiples accusations, les autorités communales, cantonales et fédérales affirment toutes ne pas pouvoir communiquer sur ce cas individuel.

Thaksin Shinawatra est rentré l'été dernier en Thaïlande, où il a été incarcéré dans un hôpital en raison de son état de santé. Il y serait toujours. (vz/ats)