Manif NoG7: Genève pourrait accepter des «modifications» au parcours

La coalition No-G7 a fini par céder, mais sans déposer les armes. Après avoir accepté le tracé imposé par le Conseil d’Etat pour la manifestation du 14 juin, les organisateurs réclament encore des ajustements au nom de la sécurité. Le gouvernement, lui, entrouvre la porte à quelques modifications, sans toucher à l’essentiel.

Plus de «Suisse»

Une semaine que la coalition No-G7 fait mariner le Conseil d’Etat genevois. Le 27 mai dernier, le gouvernement avait finalement donné son feu vert à la manifestation contre le sommet d’Evian, mais à ses conditions. Départ à 16 heures — votations obligent — et parcours limité à la rive droite. Enterré, donc, le tracé en «U lacustre» réclamé depuis des semaines par ce collectif qui rassemble plus de 60 organisations.

Carole-Anne Kast, cheffe du Département des institutions et du numérique (DIN), avait alors posé un ultimatum: ce parcours ou rien. La coalition avait demandé un délai de réflexion. Sa réponse est tombée mercredi matin dans un courriel adressé à l’exécutif cantonal.

Un oui du bout des lèvres

Le parcours est accepté du bout des lèvres par les manifestants. «Vu l’intransigeance du Conseil d’Etat, nous entrons en matière sur sa proposition. Mais certains points du tracé sont problématiques au niveau de la sécurité», a indiqué mercredi Françoise Nyffeler, responsable légale de la manifestation, à Keystone-ATS.

Les membres de la coalition NoG7, le 28 mai dernier. Image: KEYSTONE

Dans le viseur du collectif: encore et toujours le pont du Mont-Blanc. Verrouillé par un important dispositif policier, il pourrait devenir un foyer de tensions. L’avenue de France, actuellement en travaux, suscite également des inquiétudes.

Le fameux pont. Image: KEYSTONE

C’est dire que la position du Conseil d’Etat était particulièrement attendue ce mercredi 3 juin, lors de son point presse hebdomadaire. Las, la montagne a accouché d’une souris. Le ballet des négociations va se poursuivre. Une nouvelle rencontre entre les autorités et la coalition est prévue. Quand? «Nous n’avons pas encore fixé de date», répond la magistrate socialiste.

Le Conseil d’Etat entrouvre la porte

A moins de deux semaines de la manifestation, le gouvernement se dit prêt à apporter de «légères modifications de parcours en concertation avec le collectif, pour autant qu’elles soient raisonnables». Comprendre: il n’y aura pas de passage sur le pont du Mont-Blanc, le tracé ne s’écartera guère de la proposition actuelle et le départ restera fixé à 16 heures. Et ce, même si les affiches de la coalition appellent déjà à un rassemblement dès 14 heures. «Je ne vais pas commencer à commenter les communications de la coalition», balaie Carole-Anne Kast.

Carole-Anne Kast. Image: KEYSTONE

Concernant le nombre de participants attendus, le flou demeure. La semaine dernière, le chiffre de 50 000 manifestants avait été avancé lors du même point presse. Mercredi, le Conseil d’Etat a revu ses estimations à la baisse, tablant désormais sur une affluence comprise entre 10 000 et 20 000 personnes.

Un guide qui ne fait pas paniquer la police

Mardi 2 juin, un guide émanant du groupe antirep a fuité dans la presse. Le document prodigue notamment des conseils aux manifestants sur l’attitude à adopter face aux forces de l’ordre.

On en parle ici 👇 «Ne porte pas de vaseline»: voici le guide du manifestant anti-G7

«Ces manuels, nous les connaissons. Disons que celui-ci a été adapté à la problématique des frontières», a réagi Carole-Anne Kast. A ses côtés, la commandante de la police genevoise, Monica Bonfanti, ne semble guère s’en émouvoir. «L’action qui compte, c’est celle que nous allons déployer sur le terrain», résume-t-elle.