«Ne porte pas de vaseline»: voici le guide du manifestant anti-G7
Le G7 approche, la police s’y prépare, les manifestants aussi. Un guide de conseils et de mises en garde circule à l’attention de ces derniers. Rédigé en langage inclusif par l’antenne genevoise d’Antirep, un groupe de la gauche alternative dédié à l’«anti-répression» policière, il comprend six chapitres tenant sur quatorze pages. Contenant moult détails, il s’adresse en particulier aux étrangers venant de France pour participer à la manifestation NoG7 prévue le 14 juin à Genève. Il s’agit autant d’un rappel des droits des manifestants que des attitudes à adopter et parades à mettre en place face aux forces douanières, policières ou judiciaires.
Le passage de la douane
Pour les étrangers, ressortissants de l’Union européenne inclus, tout commence donc à la douane.
Extraits du premier chapitre intitulé «Avant et pendant la manif»:
«Arriver en Suisse le plus tôt possible»
Le guide d’Antirep prévient contre les risques de placement en détention administrative. Cela vaut surtout pour les personnes faisant l’objet d’un signalement dans l’Espace Schengen, dont la Suisse est membre.
Le guide enjoint donc aux futurs manifestants «d’arriver en Suisse le plus tôt possible avant les manifestations prévues, afin d’éviter des contrôles des autorités douanières et de profiter de leur absence pour passer la douane».
Antirep conseille la parade suivante:
«Ne garde rien d’incriminant chez toi»
Au sous-chapitre «Comment préparer la manifestation elle-même?», le guide liste 17 recommandations. Parmi elles:
- «Ne garde rien d’incriminant chez toi (vêtements portés lors d’actions précédentes, fumigènes, bombes de peinture).»
- «Ne porte pas de vaseline, crème huileuse ou maquillage, elles retiennent les produits chimiques (comme les gaz lacrymo).»
- «Ne mets pas de lentilles de contact (risque pour les produits chimiques).»
Le guide recommande aussi d'emporter avec soi:
- «Le numéro de l’Antirep qui circulera avant la manif écrit sur ton bras ou ta jambe.»
- «Le nom et prénom d’unex des avocatexs de la liste Antirep qui circulera également avant la manif.»
- «De quoi te masquer le visage en entier, de quoi cacher tes cheveux et tes signes distinctifs (piercing, tatouages, ta corpulence autant que possible, etc.), des gants. Moins la police peut t’identifier selon ce que tu fais, mieux c’est.»
Le vade-mecum d’Antirep indique au manifestant qu’il a le droit de filmer la police «tant que tu n’entraves pas le travail de la police, ou que tu ne concentres pas sur des personnes spécifiques».
En cas de nassage par la police
En cas de nassage par la police, manœuvre consécutive à un ordre de dispersion de la manifestation, les forces de l’ordre peuvent vouloir prendre les identités des personnes sortant de la nasse.
Conseil du guide:
Le chapitre 2 «Arrestation et appréhension» renvoie les règles auxquelles se soumettre et les conséquences encourues en cas de refus, celle de donner son identité, par exemple.
«A aucun moment tu n’es complètement nuex»
Le chapitre 3 «Arrivée au poste de police» concerne les personnes arrêtées en cas de soupçon d’infraction ou de prise en flagrant délit d’infraction. En cas de fouille:
Le guide d’Antirep met en garde:
«Tenter de résister est dangereux»
Antirep recommande au manifestant arrêté de «refuser la prise non invasive (réd: par frottement) de ton ADN par la police». Mais le ministère public peut l’ordonner au moyen d’une prise de sang. Et dans ce cas:
Le guide prévient: «Tenter de résister physiquement à des moyens de contrainte violents de la police, surtout en milieu carcéral, est dangereux. (…) Tu pourras toujours, si cela est nécessaire, t’opposer par la voie d’un recours à la prise de ton ADN, et demander le retrait de ton profil ADN établi comme moyen de preuve.»
«Si tu parles tu fais le travail de la police à sa place»
Le chapitre 4 «Audition» recommande de manière générale au manifestant de garder le silence. «80% des condamnations sont prononcées sur la base d’aveux. Si tu ne parles pas, tu as des chances de t’en sortir, si tu parles, tu fais le travail de la police à sa place.» Antirep conseille en outre:
Le chapitre 5 «Détention provisoire suite à l’audition» conseille au manifestant de déclarer lors de sa deuxième audition, cette fois-ci par le ministère public, «de continuer à dire “Je n’ai rien à déclarer”». En cas de détention provisoire ordonnée, un avocat est attribué au prévenu. Recommandation:
Antirep fournit une liste de dix avocats, dont neuf femmes, figurant au bas du document.
Le chapitre 6 «En sortant» liste les attitudes à adopter, en cas de blessure, par exemple:
Le guide d'Antirep renvoie «pour plus d'infos» au blog de la coalition NoG7