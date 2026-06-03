Un guide conseille les manifestants anti-G7 à Genève

«Ne porte pas de vaseline»: voici le guide du manifestant anti-G7

Le groupe Antirep publie un guide de conseils et de parades destiné aux participants de la future manifestation anti-G7 du 14 juin à Genève. Contrôles, arrestations, prise d'ADN: ce qu'ils doivent savoir. watson a lu ce document.

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Le G7 approche, la police s’y prépare, les manifestants aussi. Un guide de conseils et de mises en garde circule à l’attention de ces derniers. Rédigé en langage inclusif par l’antenne genevoise d’Antirep, un groupe de la gauche alternative dédié à l’«anti-répression» policière, il comprend six chapitres tenant sur quatorze pages. Contenant moult détails, il s’adresse en particulier aux étrangers venant de France pour participer à la manifestation NoG7 prévue le 14 juin à Genève. Il s’agit autant d’un rappel des droits des manifestants que des attitudes à adopter et parades à mettre en place face aux forces douanières, policières ou judiciaires.

Le passage de la douane

Pour les étrangers, ressortissants de l’Union européenne inclus, tout commence donc à la douane.

Extraits du premier chapitre intitulé «Avant et pendant la manif»:

«Les autorités douanières ont (…) le droit de t’interroger si elles estiment que tu présentes un danger à la sécurité, que tu vas commettre ou que tu viens de commettre une infraction pénale. Dans ce cadre, elles sont autorisées à te fouiller corporellement. Si ceci t’arrive, tu as le droit à ce qu’une personne du même sexe que toi effectue la fouille (la police considère le genre en termes binaires).»

«Les moyens d’action contre les autorités douanières sont extrêmement limités. Elles ont le droit de te refouler directement à la frontière, voire de te remettre aux autorités pénales genevoises si elles estiment que tu as enfreint la loi ou que tu t’apprêtais à le faire.»

Le passage en question dans le document. Image: Capture d'écran watson

«Arriver en Suisse le plus tôt possible»

Le guide d’Antirep prévient contre les risques de placement en détention administrative. Cela vaut surtout pour les personnes faisant l’objet d’un signalement dans l’Espace Schengen, dont la Suisse est membre.

Le guide enjoint donc aux futurs manifestants «d’arriver en Suisse le plus tôt possible avant les manifestations prévues, afin d’éviter des contrôles des autorités douanières et de profiter de leur absence pour passer la douane».

Antirep conseille la parade suivante:

«Si un contrôle de douane a lieu, le meilleur moyen d’éviter un quelconque soupçon est de démontrer que tu te rends en Suisse pour des raisons autres que celles du G7 (des amiexs ou de la famille à visiter, une expo à voir, etc.)».

«Ne garde rien d’incriminant chez toi»

Au sous-chapitre «Comment préparer la manifestation elle-même?», le guide liste 17 recommandations. Parmi elles:

«Ne garde rien d’incriminant chez toi (vêtements portés lors d’actions précédentes, fumigènes, bombes de peinture).»

«Ne porte pas de vaseline, crème huileuse ou maquillage, elles retiennent les produits chimiques (comme les gaz lacrymo).»

«Ne mets pas de lentilles de contact (risque pour les produits chimiques).»

Le guide recommande aussi d'emporter avec soi:

«Le numéro de l’Antirep qui circulera avant la manif écrit sur ton bras ou ta jambe.»

«Le nom et prénom d’unex des avocatexs de la liste Antirep qui circulera également avant la manif.»

«De quoi te masquer le visage en entier, de quoi cacher tes cheveux et tes signes distinctifs (piercing, tatouages, ta corpulence autant que possible, etc.), des gants. Moins la police peut t’identifier selon ce que tu fais, mieux c’est.»

Le vade-mecum d’Antirep indique au manifestant qu’il a le droit de filmer la police «tant que tu n’entraves pas le travail de la police, ou que tu ne concentres pas sur des personnes spécifiques».

Extrait du guide «NoG7». Image: Capture d'écran watson

En cas de nassage par la police

En cas de nassage par la police, manœuvre consécutive à un ordre de dispersion de la manifestation, les forces de l’ordre peuvent vouloir prendre les identités des personnes sortant de la nasse.

Conseil du guide:

«Il est possible d’essayer de faire pression collectivement en refusant touxtes ensemble de donner son identité (notamment par solidarité avec celleux qui prennent des risques en la donnant) en espérant que la police cessera de nasser. Toutefois, ne te mets pas inutilement en danger. Si tu ressens le besoin de sortir face à certaines contraintes, quelles qu’elles soient, il est très important de t’écouter et de t’éloigner d’une situation où tu te sens encercléex.»

Le chapitre 2 «Arrestation et appréhension» renvoie les règles auxquelles se soumettre et les conséquences encourues en cas de refus, celle de donner son identité, par exemple.

«A aucun moment tu n’es complètement nuex»

Le chapitre 3 «Arrivée au poste de police» concerne les personnes arrêtées en cas de soupçon d’infraction ou de prise en flagrant délit d’infraction. En cas de fouille:

«A aucun moment tu n’es complètement nuex. S’il y a une fouille de tes parties intimes, c’est une personne du même genre ou unex médecinex qui doit la faire. Il n’existe pas de règle particulière concernant les personnes non binaire ou trans.»

Le guide d’Antirep met en garde:

«Attention: même si la police t’indique le contraire, tu n’es jamais obligéex de te soumettre à la prise de ta photo ni de tes empreintes digitales. Nous te conseillons de les refuser fermement»

«Tenter de résister est dangereux»

Antirep recommande au manifestant arrêté de «refuser la prise non invasive (réd: par frottement) de ton ADN par la police». Mais le ministère public peut l’ordonner au moyen d’une prise de sang. Et dans ce cas:

«Attention: seulex unex médecinx ou unex membrex du corps médical est habilitéex à le faire. Si tu choisis de résister physiquement à cette intervention, la police sera habilitée à exercer de la force afin de t’immobiliser.»

Le guide prévient: «Tenter de résister physiquement à des moyens de contrainte violents de la police, surtout en milieu carcéral, est dangereux. (…) Tu pourras toujours, si cela est nécessaire, t’opposer par la voie d’un recours à la prise de ton ADN, et demander le retrait de ton profil ADN établi comme moyen de preuve.»

Un passage du guide «NoG7». Image: Capture d'écran watson

«Si tu parles tu fais le travail de la police à sa place»

Le chapitre 4 «Audition» recommande de manière générale au manifestant de garder le silence. «80% des condamnations sont prononcées sur la base d’aveux. Si tu ne parles pas, tu as des chances de t’en sortir, si tu parles, tu fais le travail de la police à sa place.» Antirep conseille en outre:

«Si tu es en groupe dans une cellule, même si c’est tentant, ne parle pas de la manif. Respire, ne panique pas, pense à des choses qui te font du bien.»

Le chapitre 5 «Détention provisoire suite à l’audition» conseille au manifestant de déclarer lors de sa deuxième audition, cette fois-ci par le ministère public, «de continuer à dire “Je n’ai rien à déclarer”». En cas de détention provisoire ordonnée, un avocat est attribué au prévenu. Recommandation:

«Tout comme devant la police, nous te conseillons fortement de proposer le nom d’unex avocatex de la liste Antirep pour te défendre.»

Antirep fournit une liste de dix avocats, dont neuf femmes, figurant au bas du document.

Le chapitre 6 «En sortant» liste les attitudes à adopter, en cas de blessure, par exemple:

«Si tu es blesséex par la police, il est fortement conseillé d’aller faire un constat médical le plus rapidement possible, afin de disposer de preuves si tu décides d’engager une procédure par la suite. (…) Ne rentre pas dans les détails des circonstances de ce qu’il s’est passé. Evite dans la mesure du possible de donner des noms de personnes, des lieux ou des heures précises en lien avec ta blessure. Entre autres, toute information qui permettrait de confirmer ta participation à une manifestation sous enquête policière doit à tout prix être mise sous silence.»

Le guide d'Antirep renvoie «pour plus d'infos» au blog de la coalition NoG7