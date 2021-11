Darius Rochebin retire sa plainte contre «Le Temps»

Il y a «plusieurs autres cas» de harcèlement à la RTS

Les cas de harcèlement à la RTS, révélés par la presse il y a six mois, ne sont pas les seuls. D’autres ont été repérés, à la suite de l'enquête interne, et des sanctions ont été prononcées.

La crise qui frappe la RTS n’est de loin pas terminée. Petit à petit, les choses bougent et le recueil des témoignages a révélé de nouveaux comportements qualifiés d’inacceptables par la direction du média de service public.

«Tout cela a mis en évidence des situations qui n’auraient pas dû se produire. Et nous a conduits à agir. D’abord, en appliquant la tolérance zéro face au harcèlement et en traitant non seulement les cas cités dans la presse, mais aussi plusieurs autres repérés …