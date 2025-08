Un soldat ukrainien devant un drone terrestre Liut. Image: www.imago-images.de

Les robots de Kiev sont de plus en plus efficaces

En termes d’effectifs, l’armée ukrainienne ne peut rivaliser la Russie. Kiev mise donc sur le développement de drones terrestres.

Martin Küper / t-online

Dans la guerre aérienne, l’Ukraine a déjà établi de nouvelles normes avec ses drones kamikazes. Que ce soit sur le front ou lors d’attaques en territoire russe, les drones aériens sont devenus l’une des armes les plus importantes des forces de défense. Kiev mise désormais une autre innovation. Les drones terrestres télécommandés jouent un rôle de plus en plus crucial pour l’infanterie ukrainienne, constamment en sous-effectif.

Dans ce domaine l’Ukraine a également développé elle-même de nombreux modèles de drones. Ces véhicules terrestres sans pilote, ou UGV (Unmanned Ground Vehicles), remplissent des fonctions très diverses. Le principe de base reste toutefois le même: la vie d’un soldat vaut plus que la perte d’un véhicule. Pour les Ukrainiens, il ne s’agit pas uniquement d’une considération éthique. Sans épargner ses ressources humaines, l’Ukraine ne pourra pas gagner la guerre contre la Russie.

L’Ukraine recrute nettement moins de soldats que la Russie

Selon les autorités de Kiev, grâce à de généreuses incitations financières, la Russie recrute chaque mois entre 40 et 45 000 nouveaux soldats. En comparaison, l’Ukraine n’en recrute que 25 à 27 000 par mois. Les drones terrestres doivent permettre à l’Ukraine de combler ce déficit.

Cité par le Kyiv Independent, l’analyste militaire Jakub Janowsky souligne:

«Leur principal effet sera probablement de permettre à l’Ukraine de réduire, à terme, le nombre de soldats nécessaires sur la ligne de front. Cela vaut aussi pour les fonctions de soutien, comme la logistique ou l’évacuation des blessés.»

Des drones terrestres ukrainiens conçus pour le combat

Selon le renseignement militaire ukrainien (HUR), le drone terrestre ukrainien Liut (Fureur), développé localement, a déjà fait ses preuves au combat. Equipé d’une mitrailleuse de calibre 7,62 mm, il serait capable d’identifier et d’engager des cibles de jour comme de nuit.

Son moteur électrique silencieux et sa structure robuste permettent des missions même dans des terrains difficiles et par mauvais temps:

«Une fois les positions ennemies atteintes, il élimine les occupants russes par des rafales intenses de mitrailleuse.» Le renseignement militaire ukrainien

Egalement conçu pour des opérations offensives, le drone terrestre D-21-12R a été autorisé début avril par le ministère ukrainien de la Défense pour un usage militaire. Bien que le ministère ne se soit pas exprimé sur ses spécifications exactes, ce modèle est lui aussi équipé d’une mitrailleuse lourde. Dans sa configuration, le D-21-12R rappelle le Liut. L’arme et les capteurs optiques sont fixés sur une plateforme montée sur quatre roues.

Le drone terrestre ukrainien D-21-12R est lui aussi équipé d’une mitrailleuse. Image: mod.gov.ua

Des soldats russes se rendent à des drones terrestres ukrainiens

Cette construction simple permet au D-21-12R d’évoluer dans des terrains difficiles, la boue ou des zones d’eau peu profonde. Comme tous les drones terrestres utilisés jusqu’à présent, il est télécommandé par un soldat. L’efficacité de ces engins a été récemment démontrée par l’armée ukrainienne lors d’une attaque contre des positions russes au nord de Kharkiv, dans le nord-est du pays.

Selon la Garde nationale, aucun fantassin n’a été engagé dans cette offensive, mais des dizaines de drones aériens et terrestres ont été déployés. Grâce à eux, les Ukrainiens ont pilonné les positions russes jusqu’à les rendre intenables. Les soldats russes survivants se seraient ensuite rendus et auraient été guidés hors de la zone de combat par les drones ukrainiens. La Garde nationale a ensuite affirmé:

«Pour la première fois dans l’histoire, des soldats russes se sont rendus à des drones terrestres ukrainiens»

Les drones peuvent évacuer des soldats

Mais les véhicules terrestres sans pilote ne soutiennent pas les soldats ukrainiens uniquement lors d’opérations offensives. Les modèles Termit et Murakha sont principalement utilisés pour transporter du matériel lourd et évacuer les soldats blessés.

Contrairement au Liut et au D-21-12R, les modèles Termit et Murakha sont équipés de chenilles. Le plus petit, le Termit, peut transporter jusqu’à 300 kilos et peut, si nécessaire, être armé.

Le drone terrestre ukrainien Murakha est capable de transporter plus de 500 kilos à travers des terrains difficiles. Image: mod.gov.ua

Selon le ministère ukrainien de la Défense, le plus grand des deux, le Murakha, peut transporter plus de 500 kilos sur plusieurs dizaines de kilomètres. Grâce à son système de commande, il serait même capable d’opérer dans des zones fortement brouillées par les Russes. Cela fait du Murakha l’outil privilégié pour extraire les soldats blessés des zones de combat intense, sans mettre en danger la vie d’autres militaires ou secouristes.

15 000 drones terrestres d’ici fin 2025

En parallèle des opérations en cours, le développement de nouveaux drones terrestres se poursuit sans relâche en Ukraine. Dès le début de l’année 2024, l’armée ukrainienne a créé une unité dédiée à la guerre sans pilote. Début avril, elle a testé plus de 70 modèles de drones terrestres issus de 50 entreprises, dans des conditions de combat réelles. Selon le Kyiv Independent, plus de 200 entreprises ukrainiennes participent actuellement à la conception de ce type d’équipement. L’objectif principal de ces tests était d’évaluer la capacité de charge des engins ainsi que leur résistance aux interférences radio.

Dans le journal ukrainien, le capitaine Oleksandr Yabchanka estime que:

«Les drones terrestres évoluent rapidement, mais leur conception doit encore s’améliorer»

D’après le ministère ukrainien de la Défense, les unités combattantes devraient recevoir 15 000 drones terrestres d’ici la fin de l’année.

Un tel déploiement rapprocherait l’Ukraine de l'objectif de préserver la vie de ses soldats. La prochaine étape consisterait à développer des drones entièrement autonomes, capables de fonctionner sans intervention humaine. Mais cette avancée devrait encore prendre du temps. «Les drones terrestres permettent de réduire les risques pour nos soldats, souligne le capitaine Yabchanka, en revanche, ils ne permettent pas encore de réduire nos besoins en personnel.»

Traduit de l'allemand par Joel Espi