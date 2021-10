Surprise! Hitler et Mickey ont aussi un certif' Covid valide en Suisse

Un dénommé Adolf Hitler et un bien connu Mickey Mouse peuvent aller manger au restaurant. Du moins, de faux certificats Covid à leur nom circulent en Europe depuis quelques heures. Leur code QR fonctionne en Suisse.

On le croyait mort, il faut croire qu'Adolf Hitler se balade quelque part en Europe et qu'il serait doublement vacciné.

Vous l'aurez compris, c'est n'importe quoi.

En revanche, il est certain que quelqu'un se promène avec un faux certificat Covid au nom du dictateur. Le site Heidi.news a révélé que plusieurs certificats Covid falsifiés sont en circulation en Europe mercredi 27 octobre. Deux d’entre eux sont attribués à Adolf Hitler, et un troisième à Mickey Mouse.



Mais comment est-ce possible ?

Cette situation quelque peu abracadabrante serait le résultat d'une faille dans le système informatique du Green Pass, qui permet de générer les certificats Covid dans l'Union européenne. On pourrait même avoir affaire à un piratage généralisé.

Toutefois, ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. Selon Heidi.news, il s'agirait plutôt d'un individu ayant «rompu la chaîne de confiance entre un gouvernement et les médecins, pharmacies et hôpitaux qui peuvent émettre des certificats».



Quoi qu'il en soit, les trois QR codes associés à Adolf Hitler et Mickey Mouse falsifiés sont valables en Suisse: En les testant, il se trouve qu'ils ont été validés par l’application Covid Certificate Check, diffusée par la Confédération. (mbr)