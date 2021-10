Le meilleur pâtissier du monde est suisse (et fait de la pâtisserie française)

David Schmid «est considéré comme un phare» dans son secteur. Image: lapatisseriedavidschmid.ch

L'Argovien David Schmid a été sacré mardi meilleur pâtissier du monde de l'année, grâce à une gamme capable de créer «un petit morceau de France» au cœur de Zofingen. De quoi rendre jaloux nos chers voisins.

Pour la première fois, un Suisse a été sacré meilleur pâtissier du monde de l'année. Il s'agit de l'Argovien David Schmid, récompensé par le prix décerné depuis 13 ans par l’Union internationale des boulangers et pâtissiers.

David Schmid «est considéré comme un phare» dans son secteur, indique l'association suisse des patrons boulangers-confiseurs (SBC) dans un communiqué. «Il avance avec détermination et convainc par son esprit d'innovation et sa créativité et n'hésite pas à partager ses connaissances et à transmettre ses idées.»

Gamme réduite mais de qualité

Lauréat de nombreux prix depuis la fin de sa formation en 2001, David Schmid a ouvert avec son épouse l'an dernier une pâtisserie qui porte son nom à Zofingue (AG). Avec une gamme réduite mais de qualité, il a créé «un petit morceau de France» au cœur de la cité argovienne, écrit la SBC. Le couple a reçu en juin dernier la «couronne boulangère».

Mais comment devient-on meilleur pâtissier au monde? Il faut remplir différents critères. Les candidats doivent:

être au bénéfice d'une formation de pâtissier

exploiter de manière active et indépendante un café-boulangerie-pâtisserie

avoir publié un ouvrage

avoir participé avec succès à des concours

avoir à leur actif des activités de marketing et des activités innovantes

(ats/asi)