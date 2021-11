Elle est Jurassienne et vient de s'imposer sur la scène littéraire internationale

La version anglaise d'«Hiver à Sokcho» d'Elisa Shua Dusapin a été couronnée par le National Book Award, l'un des plus importants prix du monde anglo-saxon.

Elisa Shua Dusapin. Image: sda

Elisa Shua Dusapin, 29 ans, est la première Suissesse à recevoir ce prix, a indiqué la maison des Editions Zoé à l'ATS revenant sur une information diffusée dans plusieurs médias jeudi matin.

«Winter in Sokcho», traduction anglaise du roman d'Elisa Shua Dusapin réalisée par Aneesa Abbas Higgins, s'est vue auréoler d'un National Book Award dans la catégorie «littérature traduite», à New York, dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce prix, assorti de 10 000 dollars, est l'un des plus importants du monde anglo-saxon.

«J’ai voulu écrire un livre comme un pont entre les cultures et les langues qui m’habitent. Recevoir un prix international pour la traduction de 'Hiver à Sokcho' est un immense honneur.» Elisa Shua Dusapin

Qui est cette jeune autrice romande?

Elisa Shua Dusapin, née d’un père français et d’une mère sud-coréenne, a grandi entre Paris, Séoul et Porrentruy. Aux éditions Zoé, elle a également publié Les Billes du Pachinko (2018) et Vladivostok Circus (2020). Son oeuvre est traduite ou en passe de l’être dans une douzaine de langues.

Qu'est-ce qui a séduit le jury?

«Un roman sobre et viscéral qui explore les failles identitaires culturelles, intimes ou nationales. L’élégante traduction d’Aneesa Abbas Higgins sublime la langue d’Elisa Shua Dusapin.» Le jury américain du National Book Award

Le livre de la Jurassienne a été choisi parmi 154 romans contemporains, écrits dans 27 langues différentes. «Winter in Sokcho» est publié aux Etats-Unis par Open Letter Books, l’éditeur américain entre autres de Marguerite Duras et de Mathias Enard.

De quoi parle le livre?

Publié aux éditions Zoé en 2016, le roman de la Jurassienne prend place à Sokcho, petite ville portuaire sud-coréenne non loin de la frontière avec la Corée du Nord.

La narratrice, une jeune fille qui travaille dans une petite pension, partage sa vie entre une mère poissonnière et un petit ami mannequin. L’arrivée dans la pension d’un Français auteur de bandes dessinées va bousculer sa vie monotone.

A propos de ce prix Le National Book Award décerné depuis 1950 a notamment récompensé Philip Roth, John Irving ou Louise Erdrich. Sa catégorie «littérature traduite» salue des traductions d’auteurs comme Italo Calvino, Yasunari Kawabata ou Octavio Paz.​

Un premier roman qui a reçu de multiples récompenses

Premier roman de l'écrivaine diplômée en 2014 de l’Institut littéraire suisse de Bienne, «Hiver à Sokcho» avait marqué le monde littéraire francophone au moment de sa sortie.

Il a reçu plusieurs récompenses, dont le Prix Walser et le Prix Régine Desforge. Actuellement, ce roman a déjà été traduit dans six langues. Il est également en cours d’adaptation au cinéma par le réalisateur Koya Kamura. (jah/ats)