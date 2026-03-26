Swiss double le nombre de ses vols entre Zurich et Delhi

A cause de la guerre au Moyen-Orient, la compagnie Swiss va muscler son offre de vols directs pour Dehli. Cette nouvelle offre débute à partir du 1er avril.

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La compagnie aérienne Swiss va doubler le nombre de ses vols directs entre Zurich et Delhi à compter du 1er avril. Jusqu'au 31 mai, elle proposera une deuxième liaison quotidienne en plus de son vol régulier vers l'Inde. Cette décision s'explique par la perturbation du trafic aérien régulier due à la guerre au Moyen-Orient.

De nombreux passagers d'autres compagnies aériennes ne peuvent actuellement pas prendre les vols qu'ils avaient initialement réservés via la région du Golfe, a indiqué Swiss, dans un communiqué publié jeudi. Beaucoup d'entre eux se tournent vers des vols directs à destination et en provenance de l'Asie. La demande pour ces liaisons directes auprès de Swiss est donc d'autant plus forte.

En plus du vol pour Delhi qui décolle actuellement de Zurich à midi, un deuxième vol sera proposé à partir du mois d'avril en soirée, avec un vol retour vers Zurich. (ats/svp)