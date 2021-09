Suisse

International

Avions de combat: Emmanuel Macron boude Guy Parmelin



Emmanuel Macron bouderait Guy Parmelin

image: keystone

Une rencontre entre les présidents suisse et français aurait dû avoir lieu en novembre à Paris. Cette dernière n'est plus d'actualité et une histoire d'avions de combat pourrait l'expliquer, selon certains journaux.

La prochaine rencontre entre le président de la Confédération Guy Parmelin et le président français Emmanuel Macron n'aura finalement pas lieu. Elle était envisagée pour le mois de novembre à Paris.

Pouquoi parler de ce rendez-vous?

Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung laissent entendre que c'est la France qui aurait décidé de faire l'impasse sur le rendez-vous. L'achat par la Suisse d'avions américains F-35 plutôt que les avions français Rafale n'aurait pas plu à Emmanuel Macron. Le contrat se monte à six milliards de francs.

Selon des sources diplomatiques évoquées par les médias dominicaux, Paris reproche au Département de la défense d'avoir continué à négocier alors que la décision d'acheter des avions américains était déjà prise. Surtout dans un contexte où la France vient de perdre un autre gros contrat... 👇

A Berne, on dit que ce n'est pas si grave...

«Comme la visite n'était pas définitivement convenue, il ne s'agit pas de l'annulation d'un rendez-vous confirmé», assure dimanche la porte-parole du Département de l'économie Irène Harnischberg à l'agence. Elle confirmait ainsi les informations des deux journaux.

«Il ne s'agissait pas d'une visite d'Etat, mais simplement d'une visite de travail», précise le département de Guy Parmelin. En ce qui concerne les relations avec l'Union européenne:

«Les contacts avec nos pays voisins se déroulent à plusieurs niveaux, en premier lieu par des visites de travail et à travers nos ambassades. Ces contacts se poursuivent indépendamment des visites diplomatiques au plus haut niveau».

(jah avec ats)

