L'origine de l'incendie reste pour l'heure inconnue. Keystone

Un ferry prend feu à Bali avec plus de 170 personnes à bord

Une centaine de passagers ont dû être secourus mercredi après l'incendie d'un ferry reliant l'île indonésienne à celle de Lombok. Un décès est à déplorer.

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Une femme est décédée dans l'incendie d'un ferry naviguant au large de l'île indonésienne de Bali, ont indiqué mercredi les secours locaux, alors que les 172 autres passagers qu'il transportait ont été évacués. Une Indonésienne de 19 ans a été déclarée décédée, selon Muhamad Hariyadi, un responsable des opérations de recherche et de sauvetage de l'île de Lombok.

Un photographe de l'AFP à Lembar, sur la côte ouest de Lombok, a vu une personne ramenée à terre dans un sac mortuaire. Un rescapé, Kiky Okta Pradika, 25 ans, a déclaré aux journalistes à Lembar qu'il avait saisi un gilet de sauvetage avant de sauter par-dessus bord avec plusieurs autres passagers. «Il s'est écoulé quelques heures avant l'arrivée des secours», a-t-il affirmé.

Plusieurs passagers ont sauté par-dessus bord. Keystone

Des bateaux de secours restent déployés sur place et un hélicoptère effectue des reconnaissances aériennes.

Sécurité insuffisante et météo imprévisible

Plus tôt dans la journée de mercredi, Hariyadi avait déclaré qu'il ne restait plus de passagers ni de membres d'équipage à bord du ferry en flammes. Aucune information n'était disponible dans l'immédiat concernant des personnes blessées ou portées disparues.

Les accidents maritimes sont fréquents en Indonésie - un archipel de plus de 17 000 îles largement tributaire des liaisons par bateau -, en raison notamment de normes de sécurité insuffisantes et de conditions météorologiques imprévisibles.

Des victimes sont soignées à Bali. Keystone

Début août, l'incendie d'un ferry au large de l'île de Java avait fait cinq morts. Plus de 230 personnes avaient pu être secourues. Mi-juillet, plus de 70 personnes avaient péri dans un naufrage près de la petite île de Selayar, au sud de Sulawesi. (jzsats/afp)