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Météo: ce phénomène pourrait créer des hivers glaciaux en Suisse

L&#039;Océan atlantique, vu de l&#039;espace.
L'Océan Atlantique, vu de l'espace.Image: Imago

Ce phénomène «inquiétant» fait craindre des hivers glaciaux en Suisse

Une étude alerte sur un fort ralentissement du système de courants océaniques Amoc d’ici 2100, un phénomène aux conséquences climatiques potentiellement majeures.
20.04.2026, 16:2420.04.2026, 16:24

Le système de courants océaniques Amoc (Atlantique), dont le Gulf Stream fait partie, régule le climat à l'échelle planétaire. Selon une étude de l'Université de Bordeaux et du CNRS, relayée par la RTS et publiée dans la revue scientifique Science Advances, il pourrait perdre la moitié de son débit d'ici à 2100.

Les modèles climatiques antérieurs prévoyaient un recul de 32% en moyenne. Cette nouvelle estimation le porte à 51%.

«On se rapproche plus d'un état critique qui est inquiétant»
Valentin Portmann, docteur en climatologie et auteur principal de l'étude - relayé par la RTS.

L'Amoc, acronyme de «Circulation méridienne de retournement de l'Atlantique», possède un débit équivalent à dix fois celui de tous les fleuves du monde réunis. Sa perte d'intensité, due au réchauffement climatique, augmente la stratification de l'océan, et rend ainsi ses couches plus difficiles à mélanger.

Présentation du fonctionnement et des principaux effets de la circulation méridienne de retournement de lAtlantique (Amoc), qui fait partie dun réseau mondial de courants océaniques.
Présentation du fonctionnement et des principaux effets de l'Amoc.Image: Nalini LEPETIT-CHELLA et Sabrina BLANCHARD / AFP

Les conséquences d'un effondrement

Si l'Amoc venait à s'effondrer, avec un recul de plus de 80%, les répercussions seraient planétaires. Les hivers en Europe du Nord deviendraient nettement plus froids, et des sécheresses durables frapperaient le Sahel. Le niveau des mers monterait, et la capacité de l'océan à capter le CO2 se réduirait considérablement.

Le manchot empereur est officiellement «en danger»

Un sujet qui divise les scientifiques

Le Giec estimait, en 2021, qu'un effondrement de l'Amoc était «très peu probable» ce siècle, tout en admettant qu'un «affaiblissement substantiel» demeurait «un scénario plausible», comme le rapporte la RTS.

La communauté scientifique reste partagée devant les résultats de l'étude. Florian Sévellec, directeur de recherche au CNRS à Brest, indique:

«Il y a une sorte de consensus sur le fait que cette circulation ralentisse. Mais il y a encore pas mal de débats sur l'intensité de ce ralentissement.»
Propos relayés par la RTS.

Une étude récente suédoise est arrivée à des conclusions opposées avec «des méthodes comparables», précise en outre Fabien Roquet, professeur d'océanographie physique à l'Université de Göteborg. Florian Sévellec conclut:

«Le débat n'est pas clos»

(ysc)

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