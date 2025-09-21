en partie ensoleillé22°
DE | FR
burger
Suisse
International

C'est la Journée internationale de la Paix aujourd'hui

Plastic items are seen next to an artwork by Canadian artist and activist Benjamin Von Wong, titled &#039;The Thinker&#039;s Burden&#039;, a 6-meter-tall sculptural remix of Rodin&#039;s iconic Thinke ...
Image: KEYSTONE

C'est la Journée internationale de la Paix aujourd'hui

À cette occasion, une marche silencieuse pour la paix a rassemblé entre 150 et 200 personnes dimanche à Genève selon la police. Le maire de la ville de Genève Alfonso Gomez a participé à cette mobilisation en faveur de la non-violence.
21.09.2025, 17:2921.09.2025, 17:29

Le cortège, qui comptait plutôt entre 200 et 250 personnes selon les organisateurs, a rejoint l'ONU depuis les Bains des Pâquis. Les marcheurs se sont ensuite assis pour une brève méditation à la Place des Nations. Aucun débordement n'a été constaté, a indiqué la police.

La marche est fondamentalement pacifiste et non violente, a rappelé Benjamin Joyeux, l'un des organisateurs. «C'est un événement pour Gaza, mais aussi pour tous les pays en guerre», a-t-il précisé.

Journée internationale de la Paix

Cette marche a lieu dans le cadre de la Journée internationale de la Paix du 21 septembre et en marge du 80e anniversaire de l'ONU.

Israël a perpétré un génocide à Gaza assure cette enquête de l'ONU

L'occasion pour les collectifs à l'origine de la manifestation de rappeler les valeurs universelles de la charte des Nations Unies et mener une réflexion sur une «culture de la Paix plus durable dans tous les pays du monde», en particulier ceux qui subissent des guerres «depuis trop longtemps».

«Plus jamais ça»

L'année 2025 marque aussi les 80 ans de l'explosion des bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Les organisateurs ont invité les gouvernements à considérer le message des Hibakushas, survivants de la bombe: «Plus jamais ça».

La manifestation était organisée par un collectif d'ONG et d'associations, parmi lesquels le Mouvement de la Paix du Grand Genève, NVC Geneva ou le Village des Pruniers de Genève. La Ville de Genève était partenariat de l'évènement.

(sda/ats)

Thèmes
Voici Kevin, le mouton qui fait rire les réseaux sociaux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Hausse des primes: voici ce qui devrait nous tomber dessus
3
Swatch fait une promesse aux Suisses concernant sa montre anti-Trump
Le Conseil fédéral veut forcer les Alémaniques à apprendre le français
Les cantons pourraient être obligés à continuer d’enseigner une deuxième langue nationale au niveau primaire. Le Conseil fédéral veut élaborer un projet de loi en ce sens. Cette réglementation ne s’appliquerait toutefois qu'en cas d’abandon du compromis sur les langues de 2004.
Le Conseil fédéral est «préoccupé» par la décision de certains cantons alémaniques de reporter l'enseignement de la deuxième langue nationale, à savoir le français, au niveau secondaire. Une telle décision «met en péril l'harmonisation de l'enseignement et la cohésion nationale», indique-t-il vendredi dans un communiqué.
L’article