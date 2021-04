Suisse

International

La Suisse est dans le top 10 des meilleurs passeports à avoir en 2021



Image: Shutterstock

La Suisse est dans le top 10 des meilleurs passeports à avoir en 2021

Un classement international publie, depuis 2006, la liste des passeports les plus utiles pour voyager. Le Japon domine à nouveau, mais la Suisse n'est pas très loin derrière. Les restrictions temporaires liées au Covid-19 n'ont pas été prises en compte.

Les restrictions de voyages, liées à la pandémie, n'ont jamais été aussi grandes qu'en ce moment. Cela n'a pas empêché The Henley Passport Index, une organisation qui utilise uniquement des données de l'IATA (Association internationale du transport aérien), de publier son classement annuel des passeports les plus utiles pour voyager. Le critère? Le nombre de destinations accessibles, sans visa. Belle nouvelle, le passeport suisse est septième!

Le top 10 des passeports à avoir en 2021 et le nombre de destinations accessibles

Japon (193 destinations) Singapour (192) Allemagne et Corée du Sud (191) Finlande, Italie, Luxembourg et Espagne (190) Autriche, Danemark (189) France, Irlande, Les Pays-Bas et Suède (188) Suisse, Belgique, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Etats-Unis (187) République Tchèque, Grèce, Malte, Norvège (186) Australie, Canada (185) Hongrie, Lituanie, Pologne, Slovaquie (183)

Les changements en dix ans

En 2014, on trouvait le Royaume-Uni et les Etats-Unis, à la première place. Les deux plus grands bonds viennent de la Chine, passé de la 90ème à la 68ème place, soit 22 places de gagnées au classement. Grosse progression également pour les Emirats Arabes Unis, qui est passé de la 65ème à la 15ème place, expliqué largement par la stratégie diplomatique du pays. Les auteurs de l'index indiquent aussi que les classements de la prochaine décennie seront invariablement bouleversés par la pandémie. (jch)

Le Royaume-Uni rouvre ses commerces et ses terrasses 1 / 10 Le Royaume-Uni rouvre ses commerces et ses terrasses source: epa / andy rain

Plus d'articles «Actu» Le manque de sport accroit le risque de décès du Covid Link zum Artikel Piccard a 1000 idées pour le climat, dont 9 qui vous touchent au quotidien Link zum Artikel Joe Biden envoie une délégation américaine non officielle à Taïwan Link zum Artikel Sofagate: le Parlement européen exige la fin des «querelles» Link zum Artikel

Plus d'articles «Actu» Le manque de sport accroit le risque de décès du Covid Link zum Artikel Piccard a 1000 idées pour le climat, dont 9 qui vous touchent au quotidien Link zum Artikel Joe Biden envoie une délégation américaine non officielle à Taïwan Link zum Artikel Sofagate: le Parlement européen exige la fin des «querelles» Link zum Artikel