Grâce à la Suisse, la Russie est le pays le plus sanctionné au monde

En dix jours, la Russie a dépassé l'Iran et la Corée du Nord en devenant le pays le plus sanctionné de la planète. Et qui est en tête des actions contre Poutine? La Suisse! Avec 568 actions concrètes.

C'est Bloomberg qui l'annonce lundi soir: «depuis le 22 février, la Russie est devenue la cible de 2 778 nouvelles sanctions, ce qui porte leur nombre à plus de 5 530». Le site américain s'appuie sur les informations de Castellum.ai, base de données spécialisée dans la conformité financière, pour établir son classement.

En même pas dix jours, la Russie vient donc de dépasser l'Iran, qui a pourtant collectionné près de 3 616 sanctions en dix ans. En ce qui concerne l'Iran, ce fut principalement à a cause de son programme nucléaire et de son soutien officiel au terrorisme.

«C'est le plus grand événement de sanctions de l'Histoire» Peter Piatetsky, ancien fonctionnaire du département du Trésor dans les administrations Obama et Trump et qui a cofondé Castellum.ai

Bloomberg profite également de rappeler que les sanctions comprennent des punitions contre des individus, des entreprises, mais aussi des limitations sur des yachts et des avions. «La grande majorité des sanctions contre la Russie depuis le 22 février visent des personnes: 2 427.»

La Suisse «championne»

Toujours selon le site américain, le pays en tête des sanctions contre la Russie n'est autre que... la Suisse, avec 568 actions financières concrètes. La France est à 512 et les États-Unis, eux, n'ont imposé «que» 243 actions contre la Russie de Poutine. (fv)