Qu'est-ce que le «syndrome de la Havane» qui aurait frappé à Genève?

Image: sda

Jeudi, le Wall Street Journal avait déclaré que plusieurs diplomates en poste à Genève auraient été victimes du «syndrome de La Havane». L'un d'eux aurait même dû être rapatrié aux Etats-Unis pour des soins. Explications.

De quoi s'agit-il?

Le syndrome de La Havane est un ensemble de troubles auditifs, d'étourdissements et de céphalées qui a frappé certains membres du personnel diplomatique canadien et américain basé à La Havane, à Cuba, à compter de fin 2016.

Depuis, plus de 200 personnes ont relayé des troubles similaires en Chine, en Allemagne, en Australie, en Russie, en Autriche ou aux Etats-Unis. Des lésions ont été identifiées.

Il se manifeste notamment par de fortes migraines, des acouphènes, des troubles visuels et cognitifs ou des problèmes d'équilibre et de vertiges. Des lésions cérébrales ont même été diagnostiquées.

Que disent les autorités suisses?

Les cas suspects observés à Genève ne constituent pas un risque pour la politique de bons offices de la Suisse, estime le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Les services d'Ignazio Cassis sont en contact avec l'ambassade des Etats-Unis.

Interrogé par Keystone-ATS, le DFAE n'a pas fait d'autre commentaire vendredi. Le Service de renseignements de la Confédération (SRC) ne souhaite pas non plus commenter des informations de presse. Il confirme simplement avoir connaissance de ces cas et renvoie, comme le DFAE, aux représentants américains en Suisse.

Et les autorités américaines?

Une porte-parole du Département d'Etat américain n'avait pas souhaité s'exprimer jeudi sur la situation présumée à Genève, pour des raisons de sécurité. (ats)