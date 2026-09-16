Groupe WhatsApp: nouveau licenciement d’un policier lausannois annulé

Groupe WhatsApp: encore un licenciement de policier annulé

Un licenciement d'un policier lausannois, impliqué dans les groupes WhatsApp où des messages racistes, sexistes, antisémites ou discriminatoires ont circulé, a été une nouvelle fois annulé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.

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C'est le troisième refus en deux décisions de justice, après celle de juillet dernier concernant deux autres licenciements. Contacté par Keystone-ATS, le municipal en charge de la police Pierre-Antoine Hildbrand a confirmé mercredi l'information publiée par 24 heures le même jour.

Selon la justice vaudoise et comme dans les deux autres cas, la Municipalité a trop tardé à communiquer ces licenciements. Le tribunal ne remet en revanche pas en question la gravité des messages discriminatoires partagés par les fonctionnaires sur le groupe de réseau social. M. Hildbrand indique également qu'il va proposer à la Municipalité de faire recours au Tribunal fédéral (TF).

Une telle décision a déjà été prise pour le verdict de juillet dernier, le recours ayant été déposé entre-temps. La Municipalité de Lausanne avait révélé en août 2025 l'existence de deux groupes WhatsApp fermés depuis 2023, comptant respectivement six et 48 membres ayant tous appartenu à un moment donné à la police lausannoise. Ils y faisaient circuler des messages racistes, sexistes, antisémites ou discriminatoires.

A la suite des événements, plusieurs mesures avaient été prises, et une vaste réforme de la Police municipale a été annoncée. Cette dernière doit être mise en oeuvre par André Duvillard, ancien délégué du réseau national de sécurité et ancien commandant de la police neuchâteloise. (ats)