Image: shutterstock

La semaine de watson en 9 histoires, c'est par ici👋

Des sportifs qui lavent leurs pĂȘchĂ©s sur les rĂ©seaux sociaux, un sandwich qui fait saliver, quelques gouttes de bĂ©ton, la traditionnelle rasade de Covid et un dĂ©luge de pluie. RĂ©sumĂ© d'une semaine oĂč tout le monde a pris l'eau.

Vous avez remarqué? Il a un peu plu...

Cette semaine, c'était un véritable déluge, que dis-je, un raz de marée. Sans trop se mouiller, on peut affirmer qu'on a été inondés d'articles traitant de l'eau sous toutes ses formes. On ne savait tellement plus quoi raconter sur la météo pourrie qu'Alice et Eamon ont tenté une petite danse contre la pluie dans les rues de Lausanne. Et ça a marché, le soleil est de retour. De rien!

Vidéo: watson

La pluie, c'est chaud!😘

La pluie, c'est nul. On est (Ă peu prĂšs) tous d'accord lĂ -dessus. Pourtant, selon Marie et les rĂ©alisateurs du 7e art , il n'y a rien de mieux que se galocher en plein orage. Pour ceux qui ont (vraiment) testĂ©, on attend votre avis et vos anecdotes en commentaires. Pour les autres, allez jeter un Ɠil aux GIF...

C'est oĂč qu'on signe

contre la pluie?

Ça, par contre, ça doit ĂȘtre moins drĂŽle sous la pluie. Mais tant mieux parce qu'il paraĂźt que rĂ©colter des signatures, c'est devenu trop facile. Les Amis de la Constitution en ont amassĂ© 187 433 pour soutenir leur rĂ©fĂ©rendum s'opposant au certificat sanitaire. La population suisse ayant triplĂ© depuis que le seuil de 50 000 signatures a Ă©tĂ© fixĂ©, ne faudrait-il pas le rehausser, s'est demandĂ© Jonas. Ou alors, on ne comptabilise que celles obtenues sous la pluie?

Qui a peur du vaccin?😹

Bon la pluie, c'était sympa mais retour à la réalité: le Covid. En trois semaines, le nombre d'injections en Suisse a diminué de 30%. Alors Agathe s'est demandé pourquoi les HelvÚtes ne voulaient plus passer par la case piqûre. Autant vous le dire tout de suite, il y a presque autant de raisons que de non-vaccinés. Allez, on est entre nous, on peut se l'avouer: on a tous peur de l'aiguille (ou des effets secondaires).

Vidéo: watson

On en a vu de toutes les couleurs avec le Covid

PrĂȘt pour un voyage dans le temps? Guillaume s'est plongĂ© dans les archives du Conseil fĂ©dĂ©ral et nous retrace la jolie petite histoire de la communication contre le Covid. On y apprend notamment que le brun, c'est la couleur du caca de la sĂ©rĂ©nitĂ©. Une bonne maniĂšre surtout de nous rappeler que ce foutu virus nous pourrit la vie depuis une Ă©ternitĂ© 16 mois!

Il ne veut pas laisser béton le béton

Pas de langue de bois pour l'architecte Rudy Ricciotti qui clame sans détour son soutien au béton. Un matériau qui, malgré un bilan carbone discutable, a encore de l'avenir à ses yeux. Il a également profité de l'interview d'Antoine pour glisser quelques piques à la Suisse et décrocher, haut la main, le record de la réponse la plus courte de l'histoire de watson (restez jusqu'à la derniÚre question).

Ils demandent pardon pour leur geste...

Ils n'ont ni tuĂ©, ni volĂ©, ni menti pourtant les footballeurs sont nombreux Ă faire un tour au confessionnal des rĂ©seaux sociaux ces derniers temps. Les remords, les gros sous (et les spĂ©cialistes en com') les poussent Ă prĂ©senter leurs plus plates excuses. Leur faute? Avoir ratĂ© un tir au but. Qu'on leur coupe les mains, ça ne les empĂȘchera pas de jouer au foot.

Lui fait le pari

de ne pas s'excuser

Merci aux parieurs mĂ©contents de ne pas toucher aux mains de Johan Nikles, il en a besoin pour jouer au tennis. Le Suisse en a marre de recevoir des menaces Ă chaque fois que sa dĂ©faite fait perdre des sous Ă quelqu'un. Il a confiĂ© son coup de gueule et ses Ă©tats d'Ăąme Ă Julien. À l'Ă©couter, il serait largement temps que l'ATP et les sites de paris en ligne montent au filet.

Vous allez lécher

votre Ă©cran 😋

Autant vous dire que toute la rédaction est jalouse... Marie et Margaux ont dégoté un super plan pour cet été: tester les meilleurs sandwichs de Suisse romande. Et on ne parle pas du pauvre jambon beurre du bouiboui du coin. Non, là c'est du sandwich «cuisiné» qui dégouline de sauces et de garnitures... Vous aussi vous espérez qu'elles s'étouffent avec?

Vidéo: watson

