«A Davos, on loue des appartements 20 000 francs la semaine»

Lors du Forum économique mondial (WEF) de Davos, les appartements s'arrachent pour des prix incroyables. Dans une interview, la directrice justifie les frais de location élevés, mais ne veut pas que son nom apparaisse dans les médias.



Kilian Marti / watson.ch

watson: Votre entreprise loue des appartements pendant le WEF à Davos. Comment fonctionne votre modèle commercial?

Stéphanie*: Les plus de 60 appartements de notre catalogue appartiennent à des propriétaires privés qui nous confient le mandat de location pour cette période. A cela s'ajoute un appartement que nous louons toute l'année - sauf pendant la semaine du WEF, où il est loué à un client de longue date de l'événement. Cette disposition a été inscrite dans le contrat de location.

*Nom connu de la rédaction.

Les 60 appartements sont des résidences secondaires ou les personnes vivent-elles à Davos à l'année?



«La majorité des appartements sont des résidences secondaires»

Environ 40% appartiennent à des habitants de Davos qui partent en vacances pendant cette semaine ou qui sont hébergés ailleurs. Mais pour qu’un propriétaire puisse louer son propre appartement, il faut qu'il soit prêt à beaucoup s'investir.

C'est-à-dire?

Les propriétaires doivent vider tout leur appartement pour que nous puissions le louer pendant le WEF.

«Cela signifie qu'ils ne doivent plus avoir de vêtements dans leurs armoires, que la salle de bain doit être vide et que seuls les meubles vidés au préalable peuvent rester.»

Ils doivent déposer toutes leurs affaires quelque part. On ne se donne pas tant de peine pour 2000 francs.

Combien coûte la location de ces appartements en moyenne?

Cela dépend de l'emplacement et de l'équipement. La proximité de la promenade de Davos et du centre de congrès ainsi qu'un standard d'aménagement élevé font augmenter les prix.

«L'appartement le plus cher coûte 20 000 francs pour la semaine du WEF»

Nous n'acceptons cependant pas tous les appartements.

Quels sont les biens que vous n'acceptez pas dans votre liste?

Nous avons reçu un appel d'un habitant de Davos qui souhaitait proposer une seule chambre dans son appartement.

«La cuisine et la salle de bain auraient dû être partagées avec les autres habitants»

Il voulait 10 000 francs pour cela, ce qui ne nous convient pas vraiment.

Qu'offrez-vous à votre clientèle pour ces prix élevés?

Nous ne nous contentons pas de leur remettre les clés et de demander beaucoup d'argent. Le prix comprend un service de conciergerie complet. L'appartement est nettoyé à plusieurs reprises, nous mettons à la disposition de nos clients de la nourriture et des boissons et ils bénéficient d'un service de transport pour leurs événements.

«Nous essayons de répondre à tous leurs souhaits»

Par exemple?

Si un client a besoin d’un câble pour son imprimante, on fait en sorte de régler ça. Et si quelqu'un a une demande à deux heures du matin, nous essayons aussi de l'aider.

«Une fois, une cliente m'a appelé au milieu de la nuit pour me dire qu'elle ne pouvait pas ouvrir son appartement parce qu'elle avait trop froid aux doigts.»

Qu'avez-vous fait?

Je suis allée chez elle et j'ai ouvert la porte. Mais ce genre de demande est plutôt une exception.

«Les hôtes du WEF ne sont pas aussi snobs que beaucoup de gens pensent»

Ils ont les pieds sur terre et sont reconnaissants de l'aide que nous leur apportons - d'autant plus qu'ils sont souvent dépassés par une ville alpine enneigée. Nous attirons aussi leur attention sur les vêtements appropriés pour les jours les plus froids.

Donc pas de commandes de caviar à deux heures du matin?

Non, notre clientèle n'est pas comme ça - même si nous servons parfois des personnes très haut placées, qui ont des réunions avec des conseillers fédéraux.

Vos clients payent volontiers le prix demandé?

La plupart des clients sont chez nous depuis de nombreuses années et ils apprécient beaucoup le service all inclusive. Je suis sûre que notre rapport qualité-prix est bon.

