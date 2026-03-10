assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
Armée

Voici à qui la Suisse a vendu le plus d'armement en 2025

La Suisse a exporté davantage de matériels de guerre en 2025 (image d&#039;illustration)
Près d'un quart des livraisons concernait des véhicules blindés (image d'archives).Image: Keystone

Voici à qui la Suisse a vendu le plus d'armement en 2025

La Suisse a exporté davantage de matériels de guerre en 2025. Un peu moins de la moitié des livraisons effectuées ont concerné des munitions et près d'un quart des véhicules blindés.
10.03.2026, 09:0010.03.2026, 11:28

Les entreprises suisses ont exporté pour 948,2 millions de francs de matériel de guerre en 2025. Cela correspond à 43% de plus par rapport à l’année précédente. Soixante-quatre pays ont acquis de l'armement produit par des entreprises suisses.

Les cinq principaux pays importateurs de matériel de guerre ont été l’Allemagne (386,4 millions de francs), les Etats-Unis (94,2 millions), la Hongrie (63,4 millions), l’Italie (62,2 millions) et le Luxembourg (47,4 millions), indique mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Un peu moins de la moitié (43,2%) des livraisons effectuées ont concerné des munitions et près d'un quart (23,6%) les véhicules blindés. Les armes de tous calibres représentent 10,3% des exportations.

Comment l'armée suisse a «perdu» 350 millions

Les composants pour aéronefs de combat, le matériel de conduite de tir, les explosifs et combustibles militaires, ainsi que les armes légères représentent respectivement, 6,3%, 5,8%,4,5% et 3,9%. Les 2,1 % restants se sont répartis entre cinq autres catégories de matériel de guerre (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Des avions de chasse sur l'A1
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Il risque d'y avoir une mauvaise surprise météo ce week-end
Si le temps restera assez doux ces prochains jours, nuages et pluie risquent de venir gâcher les réjouissances du retour des beaux jours ce week-end. Le point météo de la semaine.
C'est officiellement le retour des beaux jours — ou pas? Après un lundi rayonnant, la Suisse romande risque de connaître un météo un peu plus capricieuse que la semaine dernière, dès mardi, selon MétéoSuisse.
L’article