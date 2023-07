Lionel Peyraud est un spécialiste des orages et des tornades chez MétéoSuisse. Il revient pour nous sur la violente tempête qui s'est abattue en à La Chaux-de-Fonds lundi. keystone, twitter, linkedin

Interview

Pouvait-on prévoir la «tornade» qui a ravagé La Chaux-de-Fonds?

Lundi matin, La Chaux-de-Fonds s'est réveillée en affrontant ce qui pourrait être une tornade (ou une microrafale) et qui a fait un mort, plusieurs blessés graves et d'immenses dégâts. Ce week-end, Milan fut secouée par un phénomène similaire et dévastateur. Pourquoi ce danger «si américain» vient-il frapper la Suisse et l'Europe? Coup de fil à un spécialiste.

«Ma ville a été traversée par une tornade. Une tornade. EN SUISSE!» Les réseaux sociaux n'en revenaient pas. Lundi matin, La Chaux-de-Fonds se fait secouer au saut du lit par une impressionnante tempête de vent, mais surtout, ce qu'on appelle communément une tornade. Les spécialistes sont d'ailleurs encore en train d'analyser précisément le phénomène qui s'est abattu sur la ville horlogère, pour être en mesure de confirmer son origine. On évoque également la possibilité d'une microrafale.

Dans la cité neuchâteloise, une grue de chantier a chuté de tout son long, faisant un mort. Des morceaux d'habitation et des arbres ont été littéralement arrachés, des structures imposantes ont méchamment tangué. Une scène de désolation qui n'a sans doute pas encore révélé tous ses drames, la police craignant «que ce ne soit plus grave encore». En fin de matinée, Meteonews parlait de rafales atteignant les 217km/h et évoquait, encore timidement, l'implication d'une tornade.

«Une tornade ou une rafale descendante extrême est suspectée» MeteoNews, sur Twitter.

Ce week-end, c'est Milan qui s'est fait surprendre par une tornade, mais aussi une tempête extrêmement musclée. Dans la foulée, une impressionnante rivière de glace, en plein cœur du centre-ville de la cité italienne de la mode, remplaçait les touristes. Une catastrophe donnant lieu à des images apocalyptiques sur les réseaux sociaux.

Pourquoi l'Europe se retrouve-t-elle soudain aux prises avec des tornades, cette «spécialité américaine» dont le pays de Joe Biden en dénombre quelque 1200 par année? La Suisse est-elle devenue une cible privilégiée? Pourquoi La Chaux-de-Fonds et pas Lausanne? Comment les prévenir et s'en prémunir? Coup de fil à Lionel Peyraud, spécialiste des orages et des tornades chez MétéoSuisse.

Lionel Peyraud, vous qui êtes un expert, était-ce réellement une tornade à la Chaux-de-Fonds?

Il nous faudra encore confirmer les informations que nous avons en notre possession pour savoir s’il s’agit d’une tornade ou d’une microrafale, mais compte-tenu des données récoltées grâce aux radars et aux satellites, mais aussi en constatant les dégâts, il est tout à fait possible que ce soit une tornade qui ait touché La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds qui doit soudain combattre une tornade ou une rafale descendante de cette violence, ça paraît proprement surréaliste. A-t-on affaire à une exception?

Aux Etats-Unis, on dénombre 1200 tornades, en moyenne. Sur le continent européen, de récents articles scientifiques évoquent entre 170 à 320 tornades chaque année. Elles sont donc beaucoup moins fréquentes, mais aussi souvent moins violentes et de plus courte durée qu’au Etats-Unis, mais elles se produisent néanmoins régulièrement sur le continent européen.

«Si cette tornade ou microrafale s'était formée à trois kilomètres au nord de la ville de La Chaux-de-Fonds, par exemple dans un champ, elle serait passée quasi inaperçue»

Combien de tornade, en Suisse, en moyenne?

On peut dire que notre pays dénombre une tornade tous les deux ans, en moyenne, sur son sol. Néanmoins, si les conditions atmosphériques requises sont réunies, il peut s’en produire davantage.

C'est donc à cause de la topographie spécifique aux villes que la naissance d'une tornade y est si rare?

La topographie d’une ville n’a pas vraiment d’influence sur probabilité d’être touché par une tornade, c’est plutôt la topographie du relief montagneux qui tend à les rendre plus rares dans nos contrées. Une tornade est, avant tout, un phénomène extrêmement localisé, donc la probabilité qu'elle touche un point donné, comme une ville, est extrêmement faible. Mais, théoriquement, un centre urbain a autant de chances d'être frappée par une tornade que la campagne.



Pourquoi La Chaux-de-fonds?

Même si les tornades sont plus rares en terrain montagneux, le dessin de certaines régions peut parfois favoriser la formation de tornades, canalisant plus facilement les vents. Les vallons et les Crêtes du Jura sont connus pour avoir été frappés par de fortes tornades dans le passé. Ce n'est donc pas la première fois que l'une d'elle soit responsable de dégâts importants dans cette région.



Quelques ingrédients sont indispensables à la formation d'une tornade?

Il faut d'abord les ingrédients nécessaires à un orage, c'est-à-dire de l'humidité, de l'instabilité et un facteur de soulèvement. En ce qui concerne la tornade, il faut en plus un fort cisaillement vertical du vent, un renforcement de la vitesse du vent avec l'altitude et d’autant plus dans le premier kilomètre au-dessus du sol. Quand tous ses éléments sont en place et qu'un orage est en cours, il existe une probabilité, certes faible, qu’une tornade puisse se former mais ce phénomène est extrêmement difficile à prévoir à l’avance, d’autant plus en terrain accidenté avec les flux d’air fortement perturbés. La trajectoire de l'orage, quant à elle, va déterminer la trajectoire de la tornade.



Une tornade sur le lac de Zurich, en 2015. keystone

Pouvait-on prévoir la tornade qui s'est abattue sur la ville de La Chaux-de-Fonds lundi matin?

Des outils nous permettent de détecter des rotations au sein des orages, mais souvent, cela ne suffit pas pour prédire la formation d'une tornade. Comme c'est un phénomène qui survient extrêmement rapidement, nous n'avons pas le temps de dégainer qu'elle a déjà touché le sol et s'apprête à remonter.

«Nous savons quels ingrédients sont nécessaires à la formation des tornades et certains mécanismes responsables de leur formation, mais leur genèse exacte n’est pas encore entièrement comprise à ce jour»

Y avait-il néanmoins des signes qu'une tornade se préparait?

Les outils à notre disposition permettent de nous alerter sur le fait que c'est un orage puissant à surveiller de près, mais ils ne sont pas conçus pour détecter une tornade en elle-même, qui se forme sous la base orageuse. Souvent, les radars qui sondent ces orages se situent dans les parties au-dessus du sol, donc il est possible de détecter une rotation au sein de l’orage même mais nous n’avons pas les informations suffisantes pour s'assurer pouvoir déterminer s'il y a une tornade en préparation en-dessous.

Idem aux Etats-Unis?

Aux Etats-Unis, elles restent souvent plus longtemps au sol et les facteurs aggravants sont davantage présents, ce qui permet à nos confrères américains de les prévoir un petit peu mieux. Mais en règle générale, c'est rarement plus de quinze minutes avant l'arrivée d'une tornade que l'on peut informer la population là-bas qu’un orage avec une tornade se déplace rapidement en direction de leur localité.

L'orage de lundi matin était-il plus puissant que prévu?

Hier, nous avons alerté envoyé un préavis pour orages violents possibles sur l’ensemble de la Suisse romande et une bonne partie du tout le territoire suisse, valide pour toute l’ensemble de la journée de lundi. Ensuite, si des orages sont détectés par notre réseau radar comme étant particulièrement virulents, des « flash-orages » sont envoyés à court terme pour prévenir les localités en aval le plus rapidement possible.



«Dans le cas de ce matin, l’orage s’étant intensifier considérablement en abordant la Chaux-de-Fonds, l’envoi du «flash-orage» n’a pu se faire que lorsque l’orage transitait au-dessus de la ville. Avec un orage se déplaçant à 60-80 km/h, tous se passe très rapidement»

Des toits ont été littéralement arrachés à La Chaux-de-Fonds, lundi matin. En termes de construction, la Suisse est-elle bien armée contre les tornades?

Notre pays est probablement mieux armé que les Etats-Unis, notamment en ce qui concerne l'architecture, compte-tenu des normes de construction plus strictes. En revanche, au niveau de la compréhension du phénomène, la Suisse est nettement moins aux faits que les personnes vivant dans la fameuse «Tornado Alley», dans la région des grandes plaines américaines.

Que peut faire la population, lorsqu'une tornade est en train de se former, pour se protéger au mieux?

Surtout ne pas rester à l'extérieur et éviter de se réfugier sous les ponts, notamment d'autoroutes, qui peuvent canaliser le vent et le renforcer davantage. Il faut privilégier des abris considérés comme relativement robustes, comme des caves, des pièces qui seraient renforcées par des murs porteurs ou même par de la tuyauterie. On dit d'ailleurs souvent que les salles de bain sont une bonne solution.

«Aux Etats-Unis, pour se protéger d'une tornade, la population se réfugie souvent dans la baignoire avec un matelas sur la tête s’il n’ont pas de cave ou d’abris à tornade dans lequel se réfugier»

La dernière violente tornade ayant frappé l'Europe?

En République Tchèque, le 25 juin 2021. Une tornade d'intensité F4 qui avait causé plusieurs morts et des dizaines de blessés. Des tornades de cette puissance, en Europe, sont particulièrement rare, mais ce sont déjà produites par le passé, notamment le 19 août 1890, à Saint-Claude dans le Jura, parcourant une trajectoire longue de 81km allant de Oyonnax à Romainmotier en passant par la Vallée de Joux.