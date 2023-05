Un tweet de l'ambassadrice suisse en Iran provoque la colère de Téhéran

L'ambassadrice de Suisse à Téhéran a été convoquée dimanche au ministère iranien des Affaires étrangères. Elle avait publié vendredi un tweet condamnant l'exécution de trois hommes en lien avec les manifestations de l'automne.

Nadine Olivieri Lozano a été convoquée «à la suite de la position interventionniste de la Suisse dans les affaires intérieures de notre pays», a indiqué le ministère dans un communiqué. Il reproche à l'ambassade «l'acte non conventionnel et non professionnel consistant à republier une photo avec un faux drapeau» de l'Iran.

Au cours de sa convocation, l'ambassadrice a «été informée du niveau d'insatisfaction» des autorités iraniennes et du fait qu'une telle attitude n'était «pas compatible avec les relations amicales» qu'entretiennent l'Iran et la Suisse, souligne le communiqué.

«Condamnation» helvétique

L'ambassade avait posté vendredi sur son compte Twitter une image de personnes brandissant un portrait de Mahsa Amini, la jeune femme décédée en septembre après avoir été arrêtée pour infraction au code vestimentaire de la République islamique, et un drapeau iranien d'avant la révolution de 1979, avec un lion en son centre.

«Nous condamnons avec force les exécutions» des trois hommes pour leur implication dans la mort de membres des forces de l'ordre lors des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini et «nous exhortons l'Iran à prendre des mesures pour réduire le recours à la peine de mort», indiquait ce message en persan.

Nadine Olivieri Lozano admin.ch

Le même message a été publié en anglais, en français et en allemand sur les comptes Twitter du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le message renvoyait à une page sur le site du DFAE présentant la «position de la Suisse face aux manifestations en Iran». Berne y condamne la violence exercée contre les manifestants et «s'engage au niveau bilatéral et multilatéral pour le respect des droits de l'homme et pour l'apaisement des tensions».

«Mettre un terme aux exécutions»

Contacté par Keystone-ATS, le chef de la communication du DFAE, Nicolas Bideau, a confirmé la convocation de Nadine Olivieri Lozano. A cette occasion, l'ambassadrice de Suisse «a demandé à l'Iran de mettre un terme aux exécutions liées aux protestations susmentionnées et a exprimé l'inquiétude de la Suisse face à la forte augmentation des condamnations à mort. La Suisse s'oppose à la peine de mort partout et en toutes circonstances», a-t-il déclaré.

Depuis début janvier, au moins 209 personnes ont été exécutées en Iran, principalement pour des délits liés à la drogue, selon l'ONU, qui souligne que ce chiffre pourrait être plus élevé. La République islamique exécute davantage de personnes chaque année que tout autre pays à l'exception de la Chine, selon des groupes de défense des droits humains incluant Amnesty International.

Outre l'exécution des trois hommes condamnés pour leur implication dans les manifestations de novembre, un homme a été pendu le même jour pour avoir dirigé un réseau de trafic d'êtres humains et trois autres samedi pour trafic de drogue.

L'ambassade de Suisse en Iran joue un rôle important. La Confédération représente les intérêts américains en Iran depuis la rupture des relations diplomatiques entre Téhéran et Washington en 1980.

(ats)