Une clause des assureurs risque de coûter très cher aux victimes de Blatten

«Dès que les décisions officielles auront été prises et que les conditions cadres d'une éventuelle reconstruction seront connues, la commission des dommages naturels se penchera à nouveau sur la question du délai et réévaluera la situation».

«Nous sommes bien sûr très conscients de ce danger, de ces craintes et de ces doutes», affirme Matthias Bellwald, président de la commune. «Nous travaillons tous ensemble pour trouver des solutions». En plus du traumatisme subi, les sinistrés n'ont pas, selon l'élu, à devoir se soucier de l'avenir.

Cette femme de 38 ans et son compagnon ont acheté un appartement à Blatten il y a tout juste un an. Comme 95% des édifices, le leur a été emporté par le glissement de terrain. L'Association suisse d'assurances (ASA) estime les dommages assurés à 320 millions de francs , dont 260 millions pour les bâtiments et le mobilier.

La population dispersée dans le Lötschental communique via un groupe WhatsApp. On s'y donne rendez-vous spontanément pour un café ou une bière.

Le plus grand fabricant suisse de feux d'artifice craint pour sa survie

L'interdiction des feux d'artifice bruyants a de bonnes chances d'être acceptée par le peuple suisse. Le Parlement souhaite désormais présenter un contre-projet. Les fabricants craignent pour leur survie.

La saison est lancée pour Daniel Bussmann. Il possède et dirige Bugano, le plus grand fabricant de feux d'artifice en Suisse. Le 1er août approche, et avec lui, son flot habituel de fusées, vésuves et autres feux d'artifice. Depuis quelques années, ces objets suscitent néanmoins un débat houleux. Ils sont parfois jugés trop bruyants, trop polluants, passés de mode.