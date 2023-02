Image: shutterstock

Genève dit «oui» au burkini dans les piscines municipales

Grâce aux voix de la gauche, le conseil municipal de la Ville de Genève accepte la modification du règlement des piscines, autorisant par là même la baignade en burkini, le maillot de bain intégral dit musulman. Référendum annoncé.

Par 38 voix contre 34 et une abstention, le conseil municipal de Genève a accepté l'amendement qui permet au burkini de faire son entrée dans les piscines publiques de la Ville. Cette décision, qui modifie le règlement des installations sportives genevoises, est tombée lundi soir à 22h30 passées, au terme d'un troisième débat passionné et parfois houleux, marqué par un fort clivage entre la gauche (PS, les Verts, Ensemble à gauche), majoritaire et favorable à l'amendement, et la droite (PLR, UDC, Mouvement des citoyens genevois), contre cet objet en compagnie du Centre.

«Ne faites pas fausse route»

L'appel, presque désespéré, de la maire de Genève, la centriste Marie Barbey-Chappuis, aux élus de gauche, «à ne pas faire fausse route», n'a pas été entendu. Des élus UDC ont annoncé le lancement d'un référendum.