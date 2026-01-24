L’Italie rappelle son ambassadeur en Suisse après la libération de Moretti
L'Italie a rappelé son ambassadeur en Suisse, Gian Lorenzo Cornado. Le gouvernement entend par cette décision protester contre la libération sous conditions de Jacques Moretti, le gestionnaire du bar «Le Constellation» qui a pris feu la nuit de St-Sylvestre.
La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani ont ordonné à l'ambassadeur Cornado de prendre immédiatement contact avec la procureure générale du canton du Valais Beatrice Pilloud pour lui faire part de «la vive indignation du gouvernement et de l'Italie face à la décision du Tribunal des mesures de contrainte de libérer Jacques Moretti», a annoncé samedi le palais Chigi, le siège de la présidence du Conseil des ministres.
Le gouvernement a donc rappelé l'ambassadeur à Rome afin de définir les mesures ultérieures à prendre. (dal/ats/ans)