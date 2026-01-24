en partie ensoleillé
L’Italie rappelle son ambassadeur après la libération de Moretti

L’Italie rappelle son ambassadeur en Suisse après la libération de Moretti

Rome proteste contre la libération sous conditions du gérant du bar le Constellation , impliqué dans l’incendie de la Saint-Sylvestre.
24.01.2026, 11:5824.01.2026, 11:58
Bundespraesident Guy Parmelin, links, begruesst, Gian Lorenzo Cornado Botschafter Italien, waehrend des traditionellen Neujahrsempfangs, fotografiert am Mittwoch, 14. Januar 2026 im Bundeshaus in Bern ...
Guy Parmelin, à gauche, salue Gian Lorenzo Cornado, ambassadeur d'Italie.Keystone

L'Italie a rappelé son ambassadeur en Suisse, Gian Lorenzo Cornado. Le gouvernement entend par cette décision protester contre la libération sous conditions de Jacques Moretti, le gestionnaire du bar «Le Constellation» qui a pris feu la nuit de St-Sylvestre.

Ce détail modifié par Hornbach après l’incendie de Crans-Montana

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani ont ordonné à l'ambassadeur Cornado de prendre immédiatement contact avec la procureure générale du canton du Valais Beatrice Pilloud pour lui faire part de «la vive indignation du gouvernement et de l'Italie face à la décision du Tribunal des mesures de contrainte de libérer Jacques Moretti», a annoncé samedi le palais Chigi, le siège de la présidence du Conseil des ministres.

«Cette décision représente une grave offense et une nouvelle blessure infligée aux familles des victimes de la tragédie de Crans-Montana et à ceux qui sont encore hospitalisés.»

Le gouvernement a donc rappelé l'ambassadeur à Rome afin de définir les mesures ultérieures à prendre. (dal/ats/ans)

Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015
1 / 6
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015

Les travaux de rénovation dans les sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015.
source: facebook
-Hommage à ski aux victimes de Crans-Montana
Pourquoi la justice refuse un regard externe sur Crans-Montana
Le Parquet valaisanne estime disposer des ressources nécessaires et exclut le recours à un procureur externe pour la suite de l’enquête.
Un procureur extraordinaire ne sera pas nommé pour enquêter sur la tragédie de Crans-Montana (VS). Le Ministère public valaisan, qui poursuit son instruction, l'a annoncé vendredi matin.
L’article