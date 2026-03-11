Attention images choquantes Vidéo: extern / rest/DR

«C'est des événements qu'on ne souhaite pas revivre»

Interrogé dans la Matinale de la RTS, le conseiller d'Etat fribourgeois Romain Collaud est revenu sur le terrible incendie mortel survenu à Chiètres mardi soir

Encore marquée par le drame du Constellation, la Suisse se retrouve endeuillée par un nouvel incendie meurtrier. Mardi soir peu après 18h, un car postal a pris feu à Chiètres (FR), faisant six morts et cinq blessés, dans ce village de quelque 5000 habitants principalement connu pour son Papiliorama.

Au micro de la Matinale de la RTS, Romain Collaud, conseiller d'Etat fribourgeois en charge de la sécurité et de la justice, s'est exprimé sur cette tragédie qui frappe son canton. «Nos pensées vont aux victimes et aux familles, et on se tient évidemment aux côtés des blessés», a-t-il déclaré.

Romain Collaud Keystone

L'élu a rappelé que la piste actuellement privilégiée est celle d'un «acte volontaire», avec une personne qui serait «volontairement venue bouter le feu» au car. Et d'ajouter que «les investigations et les vérifications se poursuivent».

Un car «thermique» et non «électrique»

Alors que l'hypothèse d'un attentat semble être écartée, Romain Collaud tient à rassurer les habitants. «La population est en sécurité», assure-t-il.

Il n'envisage pour l'heure pas de mesures particulières quant à la sécurité des cars. Le Fribourgeois précise à ce sujet que le véhicule impliqué dans l'incendie est un car «thermique», et non un modèle «électrique» qui aurait pu s'enflammer suite à un défaut de fonctionnement.

«Les cars restent sûrs. Je ne crois pas qu'il y ait de mesures particulières à prendre, il s'agit d'un incident isolé» Romain Collaud dans la Matinale

Le bus calciné a depuis été évacué pour permettre la réouverture de la chaussée et le rétablissement de la circulation. Selon Romain Collaud, un mémorial va être érigé dans le secteur pour les recueillements.

Des proches sans nouvelles

Le conseiller d'Etat raconte l'émotion «très vive» qui s'est propagée dans la région ce mercredi matin. «Les blessures de Crans-Montana font que les réactions sont très fortes. C'est des événements qu'on ne souhaite pas revivre», déplore-t-il.

Comme lors de l'incendie du Nouvel An, des victimes restent en effet non identifiées et des proches demeurent sans nouvelles. Quant à l'identité de la personne qui aurait provoqué l'incendie, elle est également toujours inconnue. «On ne sait pas si elle fait partie des victimes», précise Romain Collaud. (jzs)