Naswyn: «Derrière mon succès sur TikTok, il y a une sorte de paranoïa»



Son visage vous dit peut-être quelque chose, encore plus si vous êtes un inconditionnel de TikTok. Malwyn Burkhalter, plus connu sous le pseudo de «Naswyn», cartonne sur la plateforme préférée de la Gen Z. Un succès que le Biennois doit, entre challenges et play-backs bien ficelés, tout particulièrement à sa voix aux multiples timbres.

En un an et demi, le Suisse de 19 ans est parvenu à réunir plus de 4 millions d'abonnés. Une communauté colossale, miroir d'une activité qui n'est plus seulement un loisir, mais un métier. Avec ses bons et ses mauvais côtés, que le jeune homme a eu parfois du mal à gérer.

Dans ce nouvel épisode de notre série «TALK», c'est plein de rêves, de bienveillance et d'ambitions que Malwyn se confie sur son rapport à la notoriété et ses futurs projets.

Vidéo: watson

