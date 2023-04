Une personne jouant avec un jeu vidéo lors de la 15e édition du festival de pop culture Polymanga ce dimanche 21 avril 2019 a Montreux. Image: KEYSTONE

Jeux vidéo

Polymanga revient à Montreux avec une exclusivité mondiale

Le festival de pop culture qui aura lieu du 7 au 10 avril réserve plusieurs manifestations inédites en Europe et dans le monde.

Polymanga revient à Montreux, ce vendredi 7 avril. Pour cette 17e édition, le festival placé sous l'expression «Pop culture is good» accueillera de nombreux acteurs de séries, présentateurs TV, chanteurs, tiktokeurs, youtubeurs, streamers, comédiens de doublage, dessinateurs et musiciens.

Comme l'annonce la RTS, les têtes d'affiche de cette édition 2023, compteront notamment:

L'acteur de Game of Thrones Isaac Hempstead-Wright, le 10 avril.

Le comédien Richard Darbois plus connu en tant que voix de Buzz l'éclair dans Toy Story et du Génie dans Aladin, les 7 et 8 avril.

Nicolas Gabion (chevalier Bohort) et Bô Gaultier de Kermoal de Kaamelott.

Tous réserveront des séances de dédicaces après des conférences durant lesquels ils partageront leurs expériences ainsi que des anecdotes inédites autour de leur carrière.

Exclusivités européenne et mondiale

Dans l'émission Superflux de la RTS, on apprend par ailleurs que les passionnés d'animation japonaise seront servis: l'illustratrice Seira Minami et le producteur Kôsuke Arai présenteront en exclusivité la nouvelle saison de la série The Rising of the Shield Hero, les 7 et 8 avril.

«Il s'agit de l'une des plus grosses productions de la plate-forme de streaming Crunchyroll de ces dernières années. [...] Il devrait y avoir des surprises en exclusivité mondiale pendant le festival» David Heim, directeur et fondateur de Polymanga. rts

Polymanga a également mis en place une féroce proposition musicale. Babybeard a en effet été annoncé en exclusivité européenne. Le groupe d'idoles pop métal japonais, cumulant plus de 36 millions de vues pour son clip Nippon Manju sur YouTube, a choisi le festival suisse pour débuter sa tournée mondiale dès le 7 avril. (mndl)