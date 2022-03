Fabien Feissli est le nouveau rédacteur en chef de watson Romandie

Dès le 1er mars 2022, Fabien Feissli officiera en tant que nouveau rédacteur en chef de watson.ch/fr. Le Vaudois de 33 ans collaborera avec Maurice Thiriet, actuel rédacteur en chef de watson.ch, qui assumera également la fonction de directeur des rédactions.

Après cinq mois de suspens, le poste de rédacteur en chef de watson en Suisse romande a à nouveau été pourvu. Dès le 1er mars 2022, Fabien Feissli, journaliste présent dans l'équipe depuis le lancement du site, reprend la direction rédactionnelle de ce dernier. Le poste était vacant depuis le départ de Sandra Jean à la mi-octobre.

Un prix et un magazine

Agé de 33 ans, le Vaudois est titulaire d'un master en journalisme et en gestion des médias de la faculté des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel. Il était auparavant reporter et responsable de jour chez watson.ch/fr.

Image: Jay Louvion/Cousu Mouche

Avant de rejoindre le média, Fabien Feissli a officié pendant cinq années en tant que reporter au sein du journal Le Matin. En 2018, il a reçu le Prix Nicolas Bouvier pour un reportage sur les conditions de travail des migrants dans les plantations de tomates italiennes. Mais c'est en fondant le magazine romand Micro en 2019 que le journaliste s'est résolument fait connaître.

D'autres changements

En tant que nouveau rédacteur en chef de l'édition romande de watson, Fabien Feissli collaborera plus étroitement avec:

Maurice Thiriet, actuel rédacteur en chef de watson.ch qui assumera désormais également la fonction de directeur des rédactions.

Fred Valet, qui était jusqu'à présent rédacteur en chef ad interim. Il poursuivra l’aventure watson.ch/fr en tant que chef de la rubrique actualités et auteur.

«Je suis très heureux que nous ayons pu recruter une personne en interne» Fabien Feissli, rédacteur en chef de watson.ch/fr

«Je remercie Fred Valet pour son grand engagement depuis l'automne dernier et je suis très heureux que nous ayons pu recruter une personne en interne, Fabien Feissli, comme rédacteur en chef pour la Suisse romande. Il connaît la Suisse romande et watson.ch/fr comme sa poche et est l'homme qu'il faut pour assurer la croissance continue de watson en Suisse romande», déclare le CEO du site Michael Wanner.