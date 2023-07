Des milliers d'anarchistes vont déferler sur ce village romand

Il y a 150 ans, le révolutionnaire russe Mikhaïl Alexandrovitch Bakounine trouvait le terreau d'un mouvement anarchiste dans une commune jurassienne.

La semaine prochaine, des anarchistes de toute l'Europe convergeront dans le Jura bernois pour un anniversaire spécial. Voici leur programme.

Benjamin Rosch et Christoph Bernet / ch media

«Roosi» s'apprête à se lancer dans un périple de 27 heures. 2500 kilomètres séparent Talinn, la capitale estonienne, de Saint-Imier, dans le Jura bernois. Alors, pour que le voyage en vaille la peine, Roosi propose du covoiturage. De nombreux partisans en feront de même.

La semaine prochaine, des anarchistes de toute l'Europe afflueront vers l'ancienne patrie de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. La commune de Saint-Imier attend 3000 visiteurs, pour la célébration du 150ème anniversaire du Congrès de Saint-Imier, qui a donné naissance à l'Internationale antiautoritaire. La manifestation, à mi-chemin entre festival et congrès, s'appelle «Anarchy 2023» et durera cinq jours.

Saint-Imier: la «capitale» de l'anarchisme

En 1872, la paisible ville de Saint-Imier est devenue le théâtre de l'histoire mondiale. Depuis longtemps déjà, le mouvement ouvrier mondial était en ébullition et des figures importantes se disputaient sur la forme que devait prendre l'Association internationale des travailleurs, également appelée Internationale. Karl Marx, qui faisait partie du comité directeur du Conseil général, et Mikhaïl Alexandrovitch Bakounine se trouvaient alors au centre de ces débats.

Toutefois, l'autoritarisme de Marx dérangeait de plus en plus Bakounine. Dans le Jura, région marquée par l'industrie horlogère et où le mouvement a eu très tôt une assise importante, le révolutionnaire russe a trouvé le terreau d'un mouvement anarchiste opposé à l'Internationale.

Mikhaïl Alexandrovitch Bakounine (1814-1876). Image: De Agostini Editorial

Les 15 et 16 septembre 1872, Bakounine a fondé l'Internationale antiautoritaire à l'Hôtel Central. Aujourd'hui encore, l'esprit révolutionnaire souffle sur la communauté bernoise, par exemple à l'Espace Noir, un centre culturel anarchiste.

Un projet déjà contrarié

Il y a un an déjà, les adeptes de l'anarchisme dispersés dans le monde entier voulaient se réunir à Saint-Imier, mais la pandémie du Covid-19 a eu raison de leurs projets.

Les attentes sont donc d'autant plus grandes pour la fête qui démarrera mercredi prochain. Un camping, trois halles de sport et un grand bâtiment sont prévus pour accueillir les masses. On annonce une multitude de théâtres, concerts, lectures et forums de discussion sur le présent et l'avenir de l'anarchisme dans toutes ses ramifications.

Le programme des ateliers est un panorama de la résistance. La palette va du yodel anticapitaliste aux conseils de survie dans la nature. Des contenus potentiellement problématiques sont également annoncés: des conseils de hackers «pour attaquer et se défendre dans l'espace numérique» ou encore des rapports sur la «ligne de front de l'anarchisme».

Selon la description de l'événement, se trouver en première ligne exige du courage et la volonté «d'aller jusqu'à l'extrême». Une délégation de la ville allemande de Lützerath, où de violents affrontements ont eu lieu entre des militants pour le climat et la police, sera également présente.

Il est toutefois assez difficile de savoir quels ateliers auront réellement lieu. Apparemment, il n'est pas très difficile d'en ajouter sur la liste. Les inscriptions de quelques théoriciens du complot ont déjà fait débat en amont de l'événement, notamment sur Telegram. On trouve également dans la liste des présentations sur la vaccination ou les mesures de protection durant la pandémie

Une situation suivie de près par la police cantonale

Les autorités se montrent plutôt détendues face à la manifestation. La semaine dernière, la commune de Saint-Imier a annoncé l'événement dans un bulletin d'information et indiqué qu'il fallait s'adresser aux organisateurs pour obtenir des informations détaillées. La police cantonale bernoise a connaissance du rassemblement anarchiste et est en contact avec les organisateurs.

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) ne souhaite pas – sans surprise – s'exprimer sur des événements concrets. Il indique que le fait qu'un événement ait une connotation politique ou idéologique ne suffit pas pour que le SRC puisse agir de manière préventive. Pour cela, il faudrait que d'éventuelles violences soit clairement annoncées.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci