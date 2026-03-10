Incendie du Constellation: la commune réorganise la gestion du dossier

L'édile valaisan laisse sa place dans le dossier de l'incendie, et dans ce dossier seulement. Keystone

Mis en prévention dans l’enquête sur l’incendie du Constellation, Nicolas Féraud se récuse du dossier. Le président de Crans-Montana reste toutefois en fonction.

Prévenu depuis jeudi dernier dans l'affaire du Constellation, le président de Crans-Montana Nicolas Féraud reste en poste, mais se récuse. L'élu PLR n'interviendra plus sur les aspects liés à la gestion politique des suites de la tragédie. Dans un communiqué de presse diffusé mardi, le Conseil communal de Crans-Montana prend acte de la mise en prévention de son président. L'exécutif valaisan dit «continuer de travailler avec sérénité».

En ouvrant la séance de crise de mardi – la 24e depuis le 1er janvier -, le président Nicolas Féraud a formellement informé le Conseil communal de sa mise en prévention et a proposé sa récusation pour la suite de la réunion. Il ne participe donc plus depuis lors aux séances en lien avec le drame.

L'exécutif a désigné le conseiller Sébastien Rey, en charge de l'économie, des affaires rurales et des loisirs, afin de continuer à assurer la gestion des dossiers liés à la tragédie du 1er janvier.

Décision avec effet immédiat

«Ce choix s’est fait au regard de sa solide expérience managériale acquise en tant qu’officier d’état-major et comme chef d’entreprise», souligne le conseil communal.

La récusation de Nicolas Féraud pour tous les aspects liés à la gestion des suites de la tragédie vaut avec effet immédiat et aussi longtemps qu’il sera prévenu. «En tant que président de la commune de Crans-Montana, il conserve toutes ses prérogatives pour la gestion des affaires courantes», explicite le communiqué.

Pas une surprise

«Je m’attendais à être entendu par le Ministère public (MP) dans le cadre de cette enquête», avoue Nicolas Féraud. «Une telle tragédie soulève inévitablement de nombreuses questions. Il est normal que les autorités y apportent des réponses, car les victimes d’abord, et la société ensuite, les attendent.

«Dans ce contexte, je pourrai collaborer pleinement avec le MP afin que les faits puissent être établis»

Sébastien Rey s'est également exprimé: «si mon coeur est meurtri par cette tragédie, ma tête reste lucide. Nous avons choisi jusqu’ici de ne pas entrer dans le débat médiatique afin de pouvoir répondre sereinement aux questions du MP. L'audition du président concrétise notre volonté de collaborer à l’établissement des faits et des responsabilités dans cette affaire». (vz/ats)