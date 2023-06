Flashé à plus de 70 km/h dans une zone à 30

Mais à quoi pensait le Conseil fédéral en s'habillant?

Ce jeudi, nos dirigeants étaient en course d'école jeudi! Qui dit course d'école, dit chaussures de marche, chemises à carreaux, chips paprika et chapeaux de paille. On vous déroule toutes les fautes de goût de nos conseillers fédéraux. Spoiler: pour cette édition, ils ont frappé fort.

Chaque été, c’est une tradition: nos conseillers fédéraux endossent sacs à dos et baskets de sport pour aller vadrouiller dans le canton du président en exercice. En l'occurrence, cette année: le fief d'Alain Berset, dans le canton de Fribourg.