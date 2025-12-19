brouillard
Cinq millions recueillis pour les enfants victimes de violence

Volunteers of the Swiss Solidarity take phone calls for the offerings in the call center at the Swiss Solidarity during the Swiss National Fundraising Day for &quot;Childhood in suffering&quot; on occ ...
Image: KEYSTONE

La Chaîne du bonheur a recueillie une jolie somme en faveur des enfants victimes de violence. Les dons recueillis seront investis en Suisse, au Proche-Orient, en Amérique latine, au Sahel, ainsi qu’en Asie du Sud.
19.12.2025, 22:2419.12.2025, 22:24

La Chaîne du Bonheur et la RTS ont récolté 5 millions de francs dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des enfants victimes de violence. La 10e opération «Coeur à coeur», qui s'est terminée vendredi à 19h00, a collecté 5,032 millions de francs en dons en sept jours, précisent la Chaîne du Bonheur et la RTS vendredi soir. C'est un record historique, précise le communiqué.

Coeur à coeur a sensibilisé le public à la problématique de la violence envers les enfants, qu’elle soit physique, psychologique, par négligence ou conséquence des conflits armés.

En Suisse

En Suisse, les fonds permettront de financer des places dans des foyers d’urgence pour les mères et enfants victimes de violences, d’offrir un suivi psychologique spécialisé aux enfants traumatisés, de soutenir les familles vulnérables afin de prévenir la violence et d’assurer un accompagnement adapté. Ils serviront aussi à renforcer les environnements protecteurs dans les crèches, écoles et structures de proximité.

La police bâloise recherche un homme après le viol d'une fillette

A l'étranger

A l’international, les dons serviront à protéger les enfants dans les régions du monde les plus touchées par la violence armée. Ils contribueront à donner accès à l’éducation aux enfants vivant dans des contextes de guerre, prévenir les mariages précoces, le travail des enfants et l’exploitation, créer des espaces sûrs où les mineurs peuvent être protégés et retrouver un quotidien stable, offrir un soutien psychosocial pour surmonter les traumatismes.

Les dons restent possibles jusqu’en janvier sur bonheur.ch et au guichet de La Poste, mention «Coeur à coeur».

(ats/acu)

