faible pluie14°
DE | FR
burger
Suisse
Justice

Acquittement des trois psychiatres après l’agression d’un patient

Acquittement des trois psychiatres après l’agression d’un patient neuchâtelois

La Cour pénale neuchâteloise a estimé jeudi que les médecins n’avaient pas manqué à leur devoir de prudence.
04.06.2026, 16:3204.06.2026, 16:47
Deux policiers de la Police cantonale neuchateloise tiennent leur arme, pistolet, ce vendredi 5 juin 2015 a Neuchatel. (KEYSTONE/Sandro Campardo) Zwei Polizisten der Kantonspolizei Jura fotografiert a ...
Un patient sous leur responsabilité, qui avait fugué et agressé des personnes à la hache, avait agi de manière imprévisible selon le tribunal.Image: KEYSTONE

Trois psychiatres ont été acquittés jeudi par la Cour pénale neuchâteloise des accusations de lésions corporelles par négligence. Un patient, sous leur responsabilité, avait pris la fuite et agressé des personnes à la hache à Valangin.

«Il n'y a pas eu de violation fautive du devoir de prudence» des médecins, a déclaré le juge Emmanuel Piaget.

«La décision n'était pas indéfendable, hors du risque admissible».

La Cour a relevé l'imprévisibilité du patient. «Il n'y a pas eu de causalité adéquate», a expliqué le juge. Alors que le patient était calme et acceptait ses médicaments, il avait reçu l'autorisation médicale d'aller à la cafétéria avec sa famille. Il avait fugué et par la suite agressé plusieurs personnes.

Le Tribunal de police de Neuchâtel avait acquitté le 13 décembre 2024 deux des trois médecins psychiatres. Le médecin-chef avait été condamné pour lésions corporelles par négligence à 35 jours-amende à 400 francs. Ce dernier et quatre plaignants sur cinq avaient fait appel. (dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce vol de la Rega fait le buzz: «Oui, ça peut sembler spectaculaire»
1
Ce vol de la Rega fait le buzz: «Oui, ça peut sembler spectaculaire»
de Fred Valet
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
13
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
de Renzo Ruf
Vers un renforcement du Service de renseignement suisse
Vers un renforcement du Service de renseignement suisse
Deux Français obéissaient au «Professeur» pour voler des motos en Suisse
7
Deux Français obéissaient au «Professeur» pour voler des motos en Suisse
de Dominic Kobelt
Quasi-collisions et menace russe: que se passe-t-il dans le ciel suisse?
1
Quasi-collisions et menace russe: que se passe-t-il dans le ciel suisse?
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Loris Triolo, finaliste de The Voice, de retour à Neuchâtel
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pas de «fièvre émotionnelle» en politique suisse
Selon une étude du Temps, le modèle démocratique helvétique adoucirait les débats politiques. Les chercheurs ont analysé plus de 200 000 discours prononcés sous la Coupole.
Sur la période 1999-2025, la part du discours émotionnel en politique est restée quasi stable en Suisse, contrairement à d'autres pays. Les particularités du modèle démocratique suisse expliqueraient cette exception.
L’article