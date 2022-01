Vaud: peine confirmée de 3 ans de prison ferme pour le caïd marseillais

Me Inès Feldmann et Me Albert Habib, les deux avocats de l'accusé, le trentenaire marseillais Alex, avaient plaidé l'acquittement de leur client marseillais. Le procureur avait demandé à la Cour de rejeter l'appel du caïd et, par conséquent, de confirmer la peine de trois ans de prison ferme.

Tanja Stadler: «Il est trop tôt pour dire si nous nous ferons vacciner régulièrement»

Jeudi, 19 032 nouveaux cas Covid-19 ont été signalés par l'OFSP, un record. Que faire pour endiguer la vague? Tanja Stadler, présidente de la Task force suisse, donne son avis sur le variant Omicron, les Fêtes et pourquoi elle recommande le vaccin aux enfants.

Vous êtes présidente de la Task force sur le Covid-19 de la Confédération. Comment définissez-vous vos tâches en tant que scientifique dans la pandémie?

Tanja Stadler: Au fil des mois depuis le début de la pandémie, les connaissances sur le virus Sars-Cov-2 évoluent à une vitesse incroyable. En tant que scientifique, il est de mon devoir d'avoir une vue d'ensemble sur l'état actuel de la recherche et d’apporter mes perspectives à l’ensemble de la situation. En tant que présidente de la Task force, je souhaite informer les autorités et le public de manière aussi claire et compréhensible que possible sur les connaissances scientifiques et contribuer ainsi à ce que tous disposent d'une bonne base de décision.