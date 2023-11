Acheter un pistolet à eau en Suisse peut vous attirer de sacrés ennuis

Acheter un pistolet à eau en ligne peut réserver de mauvaises surprises. En effet, s'il est trop réaliste, il est soumis à la loi sur les armes. Et négliger de déclarer son arme, même factice, entraîne des conséquences.

David Walgis / ch media

Au lieu d'un paquet contenant un pistolet à eau, c'est une lettre contenant une ordonnance pénale qui est arrivée dans la boîte aux lettres de cette Argovienne. Le ministère public la condamne à une amende de 300 francs.

Son délit? Infraction par négligence à la loi sur les armes.

Infraction par négligence à la loi sur les armes. Le problème? Le pistolet à eau qu'elle a commandé, qui ressemble à s'y méprendre à une vraie arme.

En juin 2023, cette femme de 37 ans a commandé le pistolet à eau sur Internet pour se faire livrer depuis la Lituanie. Le jouet n'est jamais arrivé à son domicile, car l'Office fédéral des douanes a confisqué le pistolet à eau lors de son importation. En effet, l'arme-jouet est inspirée d'un modèle de la véritable marque de pistolet Glock – et est donc soumise à la loi sur les armes. Il est vendu dans diverses boutiques en ligne sous le nom de «pistolet à eau Glock».

De ce genre 👇 Image: dr

Le pistolet à eau pourrait être confondu avec une véritable arme à feu, peut-on lire dans l'ordonnance pénale. L'accusée a manqué à son devoir en ne s'informant pas sur les dispositions d'importation et a donc acquis une arme sans le contrat prescrit à cet effet, précise l'ordonnance du ministère public.

Le mari de l'accusée trouve cela totalement incompréhensible.

«C'est une honte inacceptable que nous n'ayons pas été informés de la situation»

Le mari souhaite garder l'anonymat pour protéger sa femme. Selon lui, elle a trop honte d'avoir enfreint la loi. Il trouve qu'un tel cas mérite un avertissement, pas une condamnation. Sa femme a fait une erreur, mais elle n'avait pas l'intention de commettre une infraction.

Les arme-jouets causent régulièrement des problèmes

Ce n'est pas le seul cas de ce genre: rien qu'en Argovie, deux autres femmes ont vécu la même situation en octobre. Elles aussi avaient commandé un pistolet à eau à l'apparence trompeuse et ont ensuite été condamnées par ordonnance pénale.

De telles armes-jouets font régulièrement la une des journaux. En juin, la police a dû intervenir au quartier du Lochergut, près de Zurich. La centrale d'appel d'urgence avait reçu un message indiquant qu'un homme visait des passants avec un pistolet. Au bout du compte, il s'agissait «juste» d'un pistolet à eau qui ressemblait à une arme réelle.

La scène en vidéo 👇 Vidéo: instagram

Fin mai, un incident similaire s'est produit à Berne. La police cantonale a été informée qu'un homme se trouvait avec une arme à la ceinture dans une piscine à Muri (BE) , selon 20 Minutes. Plusieurs patrouilles se sont rendues sur place et l'arme s'est avérée être un pistolet à eau électrique.

Et en Suisse centrale, un carnavalier a été victime de son amour du détail. Afin de compléter son costume pour le Jeudi Gras, il a peint deux pistolets jouets avec de la peinture argentée. Et ça s'est retourné contre lui: le ministère public a considéré les deux pistolets comme des armes à feu factices et a condamné l'homme par ordonnance pénale.

Pourquoi ces jouets sont soumis à la loi sur les armes?

L'article de la loi sur les armes sur lequel tant de gens trébuchent est en vigueur depuis 2008, date à laquelle les armes à feu factices ont été classées dans la même catégorie que les armes réelles. L'Office fédéral de la police, Fedpol, justifie cette modification de la loi en soulignant le fait que les armes factices, les pistolets d'alarme et les armes de soft air sont régulièrement utilisés comme moyen de menace lors de délits. «Des situations dangereuses et tragiques peuvent ainsi se produire».

Les nombreux cas le montrent, le public ne semble pas vraiment être conscient de la réglementation. Fedpol tente de clarifier la situation dans une fiche d'information. Une règle générale: les armes factices en plastique transparent et les objets reconnaissables au premier coup d'œil comme des jouets ne sont pas soumis à la loi sur les armes. En revanche, les objets qui, en raison de leur apparence générale, pourraient être confondus par des non-spécialistes avec de véritables armes à feu, sont soumis à la loi sur les armes.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci