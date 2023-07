Le policier lausannois qui a posé devant le tag «RIP Mike» sera puni

Des investigations sont en cours afin d’identifier l’auteur du cliché, nous apprend le communiqué de la police, tout en rappelant que la question du racisme et des minorités est traitée dès l’Académie de police, puis dans les corps et au travers de l’Institut Suisse de Police . (ats/svp)

Le cliché a été diffusé le 11 juin lors d'une émission de «Mise au point» sur la RTS qui traitait du procès des six policiers soupçonnés d'avoir tué Mike Ben Peter. Prise en 2018 à Lausanne, la photo montre un policier avec le pouce levé devant l'inscription «RIP Mike».

Plus de «Suisse»

Un restaurateur lésé par les mesures Covid obtient gain de cause

Les plus lus

La Suisse a les trains «les plus chers du monde», mais il y a un problème

Les prix des transports publics vont encore augmenter en Suisse en décembre. Une étude affirme que notre pays est déjà le plus cher du monde. Mais ces chiffres suscitent toutefois la controverse.

Les spécialistes du portail de comparaison de prix Compare the market ont analysé près de 100 pays, et leur conclusion est sans appel: la Suisse a les transports publics les plus chers du monde. Un billet simple y coûte, en moyenne, 3,50 francs, tandis qu'un abonnement mensuel, 80 francs.