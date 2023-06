La radiation de la mention du genre du registre d'état civil refusée

Le Tribunal fédéral a refusé à l'unanimité que le genre soit effacé du registre des naissances et d'état civil. Il a accepté jeudi un recours du Département fédéral de justice et police contre une radiation décidée par la justice argovienne.

Gays, lesbiennes, trans: la guerre est déclarée chez les LGBT

Juin, le mois des marches des fiertés, à Genève comme à Paris. Les LGBT n'échappent pas aux tensions sociétales. Les «universalistes» reprochent aux «inclusivistes» d'en faire trop sur le genre et les personnes trans. Les seconds accusent les premiers de «transphobie». Chaque camp a son drapeau. Tensions chez les Parisiens. Ambiance plus consensuelle chez les Genevois. Témoignages.

Il n’y en aurait plus que pour la lettre T. T comme trans. Les L, les B et les G, pour lesbiennes, gays et bisexuels, du moins une partie d’entre eux, ne s'y retrouveraient plus dans les combats LGBT actuellement menés. Juin, le mois des marches des fiertés, sera-t-il celui des divisions exposées au grand jour?