ciel couvert15°
DE | FR
burger
Suisse
Justice

Une banquière suisse détourne des millions avec une astuce

Voici comment une employée de banque a volé 3,5 millions.
Elle modifie un numéro et fait disparaître des millions.Image: montage watson

Une banquière suisse détourne des millions avec une simple astuce

Une simple modification d'un numéro de téléphone a permis le transfert frauduleux de plusieurs millions de dollars.
09.06.2026, 12:0009.06.2026, 14:45

Une employée de banque zurichoise a vidé le compte d'une cliente en transférant 3,5 millions de dollars sur un compte en Chine. Elle a été condamnée à deux ans de prison avec sursis, a confirmé le Tribunal fédéral dans un arrêt publié mardi.

L'employée de banque a falsifié un ordre de paiement et a ainsi procédé au virement de l'argent auprès d'une banque chinoise. Dans le détail, elle a modifié le verso de la carte de la cliente: y figurait non plus le numéro de téléphone de la cliente, mais celui d'une complice qui n'a pas pu être identifiée.

Lorsque la banque zurichoise a composé le numéro pour obtenir la confirmation orale du virement de plusieurs millions, au bout du fil ne se trouvait pas la cliente légitimement détentrice des fonds, mais la complice, qui a donné son feu vert au transfert des fonds.

Son père achète un appartement

Il a été retenu que le père de l'employée de banque a ainsi pu acheter un appartement en copropriété d'un montant de 590 000 dollars. L'arrêt du Tribunal fédéral ne précise pas où est passé le solde de l'argent subtilisé.

L'employée de banque, qui devra rembourser le montant subtilisé à son ancien employeur, a tenté de faire valoir que c'était sa supérieure qui avait procédé à la falsification. La Cour cantonale zurichoise a rejeté l'hypothèse, au vu des bénéficiaires de l'argent envolé.

Les juges zurichois ont ainsi reconnu coupable l'employée d'escroquerie et de faux dans les titres, ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
1
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
1
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
Cette grand-mère a eu le bon réflexe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suisse n'a jamais versé autant de subventions, et il y a un problème
Plus de 20 000 bénéficiaires profitent d'aides financières fédérales en Suisse. Des économistes les ont analysées de près et pointent différents problèmes. Ils proposent des solutions.
Les subventions doivent être efficaces et économiques. C'est ce que dit la loi. Aux yeux du Conseil fédéral, elles le sont manifestement. En effet, ce dernier ne supprime que rarement une aide financière qu'il a introduite. Ceci explique en partie pourquoi le volume des subventions ne cesse de croître.
L’article