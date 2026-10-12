Certains billets de banque portaient des traces de drogue, mais pas tous. Image: montage watson

«Les billets sentaient mauvais»: une sœur de mafieux réclame son argent à la Suisse



La sœur de deux chefs de la 'Ndrangheta est soupçonnée d’avoir blanchi 50 000 euros issus du trafic de drogue. Devant la justice, elle a expliqué pourquoi elle avait saupoudré les billets de talc.

Henry Habegger Suivez-moi

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Une Italienne de 60 ans, petite, discrète et aux cheveux décolorés, a comparu, la semaine dernière, devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Elle avait contesté une ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération (MPC). Elle est accusée de blanchiment d’argent pour avoir transporté 50 000 euros en Suisse et les avoir conservés à son domicile de Gretzenbach (SO). Selon l’accusation, elle savait que cet argent provenait du trafic de drogue «en Italie et/ou dans un autre Etat étranger».

La prévenue est la sœur de Rocco et Tommaso Anello, deux chefs de la mafia calabraise 'Ndrangheta, incarcérés depuis plusieurs années. Elle était également l’épouse d’un haut responsable de ce clan dans le nord de l’Italie, décédé en 2011.



Cette femme vit en Suisse depuis des années. Tout comme l’entrepreneur argovien spécialisé dans les travaux de terrassement qui a comparu début septembre à Bellinzone pour des soupçons de liens avec la mafia. Tous deux avaient été arrêtés en juillet 2020 dans le cadre d’une opération italo-suisse contre le clan Anello-Fruci.

La sœur des Anello a d’abord été soupçonnée d’appartenir à la mafia, mais cette accusation a été abandonnée en 2024. Le MPC avait pourtant surveillé sa cliente pendant quatre ans en déployant tous les moyens possibles, des balises GPS aux micros dissimulés dans son appartement, en passant par la filature policière, «sans parvenir à prouver son appartenance à une organisation criminelle», a souligné son avocate devant le tribunal. Selon la défense, l’accusation de blanchiment d’argent aurait été montée de toutes pièces pour pouvoir malgré tout lui reprocher une infraction et éviter de lui restituer les 50 000 euros.

Les enquêteurs avaient saisi cet argent dans son appartement en juillet 2020. Selon le MPC, les billets, répartis en trois liasses, présentaient des traces de cocaïne et d’héroïne. Les liasses auraient été dissimulées dans un sac à double fond, enveloppées dans un tissu imbibé d’un mélange d’eau et de talc.

La défense conteste toute l’accusation

Pour la défense, ces affirmations sont totalement fausses. Selon les analyses médico-légales de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, deux des trois liasses ne présentaient aucune trace de drogue. Seule la troisième, composée de billets de 50 et de 100 euros, avait été testée positive à la cocaïne et à l’héroïne. Mais rien ne permettrait d’affirmer que ces billets étaient davantage contaminés que de nombreux autres billets en circulation. De plus, le MPC ne précise pas de quelle infraction pénale concrète proviendrait cet argent.

Selon la sœur des Anello, les billets proviennent de la vente de deux biens immobiliers, en Calabre et dans le nord de l’Italie, ainsi que du rachat d’une assurance-vie. D’après son avocate, elle a toujours donné la même explication:

«J’ai retiré cet argent petit à petit à la banque»

Elle comptait l’utiliser comme acompte pour l’achat d’une maison en Suisse et le déposer sur un compte bancaire. Mais son emploi dans une entreprise de nettoyage, où elle commençait à travailler dès cinq heures du matin, ne lui en aurait pas laissé le temps. L’opération policière est ensuite venue interrompre ses projets.

Un coffre-fort humide en Calabre

La prévenue a également une explication pour le double fond du sac et l’utilisation du talc. Ne possédant pas de coffre-fort en Suisse, elle craignait qu’on lui vole ses économies. Les billets qu’elle avait conservés dans son coffre en Calabre dégageaient une odeur de moisi. Or, le talc absorbe l’humidité et les odeurs. Dès 2021, elle avait déclaré, selon son avocate:

«J’ai saupoudré les billets de talc parce qu’ils sentaient mauvais»

Un fait n’est toutefois pas contesté: cette femme a déjà été condamnée par la justice. En 2022, elle a été reconnue coupable de vol simple dans le canton de Soleure. A Vérone et à Venise, elle avait également été condamnée en 2011 et 2012 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises en tant que coauteure. Selon son avocate, elle a purgé sa peine en résidence surveillée de juillet 2010 à mai 2014. Elle a affirmé, par la suite, être innocente et n’avoir probablement été condamnée que parce qu’elle était l’épouse d’un mafieux haut placé du clan Anello.

En 2011, selon des articles de presse publiés à l’époque, la police italienne avait arrêté quinze personnes près de Vérone pour trafic de cocaïne et d’ecstasy. Des Albanais auraient également participé à ce trafic. Le groupe, décrit comme dangereux, constituait une branche du clan de Rocco Anello implantée dans le nord de l’Italie. Son chef dans cette région était le mari de la sœur des Anello. Le trafic de drogue s’appuyait notamment sur une entreprise de transport enregistrée au nom de cette dernière. Son époux, décédé en juillet 2011, avait déjà été arrêté en 2003 aux côtés de Rocco Anello pour appartenance à la mafia, meurtre et extorsion.

La sœur des Anello serait-elle innocente, victime d’une justice suisse qui chercherait à lui confisquer ses économies? Son avocate réclame son acquittement, la restitution des 50 000 euros ainsi qu’une indemnité de 627 francs. La prévenue aurait en effet dû prendre quatre jours de vacances auprès de son entreprise de nettoyage pour se rendre aux interrogatoires du MPC.



Le jugement sera rendu début novembre à Bellinzone, tout comme celui concernant l’entrepreneur spécialisé dans les travaux de terrassement, poursuivi pour appartenance à la mafia. La présomption d’innocence s’applique. (trad. hun)