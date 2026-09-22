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Justice

La sœur d'un parrain de la mafia sera jugée en Suisse

Un sac à double fond conduit la sœur d’un mafieux devant la justice suisse

Cette femme a travaillé pendant des années comme serveuse en Suisse. Elle doit désormais répondre de blanchiment d’argent devant le Tribunal pénal fédéral.
22.09.2026, 09:1922.09.2026, 09:19
Henry Habegger

En septembre, celui qui est soupçonné d’avoir été le représentant en Suisse d’un chef mafieux a comparu devant le Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone. Ce petit entrepreneur italien domicilié en Argovie aurait été pendant 20 ans l’un des hommes clés en Suisse du clan Anello-Fruci, affilié à la 'Ndrangheta.

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Il aurait notamment géré et supervisé des investissements dans des restaurants et des clubs de strip-tease en Suisse, transporté de l’argent en Italie, servi d’intermédiaire dans des affaires de drogue et soutenu le trafic illégal d’armes et de munitions. Il est accusé d’appartenance à une organisation mafieuse.

Début octobre, la sœur du parrain calabrais Rocco Anello, qui a vécu plusieurs années en Suisse, devra elle aussi répondre de ses actes à Bellinzone. Dans son cas, il n’est «que» question de blanchiment d’argent: l’accusation de soutien à la mafia semble avoir été abandonnée. Il lui est reproché d’avoir, «au moins» à une occasion précise, le 19 juillet 2020, fait passer clandestinement 50 000 euros d’Italie en Suisse.

Selon le Ministère public de la Confédération, cette Italienne de 60 ans aurait ensuite déposé les billets dans son propre appartement à Gretzenbach (SO).

Des traces de drogue sur les billets de banque

Des analyses ont révélé des traces de cocaïne et d’héroïne sur les billets. Selon le Ministère public de la Confédération, l’argent avait été réparti dans trois sachets en plastique enveloppés de tissu pour être transporté en Suisse. Le tissu avait auparavant été imbibé d’un mélange d’eau et de talc. Le tout était dissimulé dans un sac à double fond.

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En septembre, un entrepreneur du canton d'Argovie (ici en image) a comparu devant le Tribunal pénal fédéral. En octobre, la sœur du chef d'un clan italien devra également y comparaître.Image: elia bianchi

Selon l’acte d’accusation, la sœur du chef savait «que l’argent provenait d’activités criminelles, à savoir d’une infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants».

Les autorités de poursuite pénale auraient découvert cet argent provenant présumément du trafic de drogue lors d’une perquisition menée le 21 juillet 2020. Ce jour-là, le petit entrepreneur argovien et 74 autres personnes appartenant à l’entourage du clan avaient également été arrêtés en Suisse et en Italie. Des avoirs d’une valeur de 170 millions d’euros avaient par ailleurs été saisis.

Cet entrepreneur aurait servi la mafia en Suisse pendant 20 ans
Cet entrepreneur aurait servi la mafia en Suisse pendant 20 ans

En octobre 2024, le Ministère public de la Confédération a condamné la femme par ordonnance pénale pour blanchiment d’argent à une peine pécuniaire avec sursis de 140 jours-amende à 30 francs ainsi qu’à une amende de 800 francs. L’argent soupçonné de provenir du trafic de drogue a été confisqué. La condamnée ayant contesté l’ordonnance pénale, son affaire est désormais portée devant un juge unique à Bellinzone.

En Suisse, la sœur du chef travaillait notamment sous couvert d’un emploi de serveuse et de femme de chambre dans un hôtel-restaurant.

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Le jugement concernant cette femme doit être rendu en novembre. Il en va de même pour l’entrepreneur argovien spécialisé dans les travaux d’excavation, contre lequel le Ministère public de la Confédération requiert une peine privative de liberté de six ans et trois mois. La défense a plaidé l’acquittement.

L’un des principaux protagonistes du réseau en Suisse, un Calabrais propriétaire d’une pizzeria en Argovie, a été condamné à 17 ans de prison. La pizzeria argovienne a fait faillite. Elle a depuis rouvert ses portes, toujours exploitée par la même famille. Comme si rien ne s’était passé.

Toute personne mise en cause est présumée innocente jusqu’à l’entrée en force d’une éventuelle condamnation. (trad. hun)

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