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Justice

Rassemblement au Tessin après le troisième féminicide de 2026

A moment during the feminist demonstration held in the aftermath of this July&#039;s femicide in Faido in Bellinzona, Switzerland, Tuesday, July 21, 2026.
Les manifestants répondaient à l’appel du groupe féministe «Unies contre la discrimination de genre».Image: keystone

Au Tessin, un rassemblement après le troisième féminicide de l'année

Une manifestation contre la violence domestique a réuni mardi soir à Bellinzone quelques dizaines de personnes, alors que les féminicides augmentent dans le canton.
21.07.2026, 21:4621.07.2026, 21:46

Quelques dizaines de femmes et quelques hommes ont protesté mardi soir à Bellinzone contre la violence domestique. La manifestation visait à sensibiliser la population aux féminicides en constante hausse dans le canton.

Les manifestants répondaient à l’appel du groupe féministe «Unies contre la discrimination de genre». Soutenu notamment par le MPS (Mouvement pour le socialisme) le rassemblement entendait dénoncer ce genre de violence contre laquelle les femmes ne sont pas encore suffisamment protégées.

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Déjà 17 féminicides en Suisse en 2026

On compte déjà 17 féminicides en 2026 en Suisse et trois au Tessin dont le dernier le 9 juillet à Faido.

Féminicide en Suisse: perpétuité pour avoir découpé sa femme

Les manifestants revendiquent aussi la reconnaissance de ces crimes, sans qu'ils soient minimisés par les médias ou les institutions, l'amélioration des mesures de protection des femmes qui vivent en situation de danger, le renforcement de la prévention, la garantie d'interventions rapides ainsi que le financement de structures accessibles à toutes les femmes ayant besoin de protection. (sda/ats)

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