Il a tenté de faire Lugano - Milan avec 14 kilos de perles: mauvaise idée

Au final, les marchandises ont été saisies et l'homme dénoncé pour fraude à la TVA à l'importation. (jah avec ats)

Le problème? Notre homme n'avait pas déclaré la marchandise, qui était en plus dépourvue de papiers , rapporte lundi l'agence italienne ansa. La facture qu'il a fournie les jours suivants n'a pas davantage convaincu les autorités: elle indiquait que le contenu valait 7000 euros... soit bien moins que l'expertise à 143 000 euros établie par les douaniers.

Notre homme a attiré l'attention des douaniers italiens et qui l'ont soumis à des contrôles. Le premier dans le train puis dans les bureaux de douane. La valise de l'individu contenait une boîte remplie de 14 kilos de perles de culture.

Les douaniers et leur capture.

Les douaniers et leur capture. Image: DR - Guardia di Finanza

Plus de «Suisse»

«Les enfants sont de plus en plus hospitalisés en Suisse»

«Un couple sur six est concerné par l'infertilité en Suisse»

Les Suisses n'auront bientôt plus d'option pour économiser de l'argent

Voici les communes où vivent le plus de chiens en Suisse

Pour «enseigner le respect» à son ex, ce Suisse engage un tueur en ligne

En Suisse, on ne connaît que peu de cas de ce genre: le ministère public de Zurich accuse un homme d'avoir engagé un tueur à gages sur le darknet. Le motif présumé? Une dispute au sujet de la garde de leurs enfants et de la pension alimentaire. Et ce n'est pas le seul.

Le 13 décembre 2022, le tribunal de district d'Affoltern a rendu son jugement: l'homme doit verser plus de 4000 francs par mois à son ex-compagne pour son entretien et s'acquitter des pensions alimentaires impayées de 150 000 francs. Il perd alors son sang-froid. Seulement treize jours plus tard, peut-on lire dans une décision de la Cour suprême de Zurich, il prend une grave décision: celle d'engager un tueur à gages sur le darknet.