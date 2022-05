Législatives 2022

Voici les 5 candidats de la Suisse (dont le témoin de mariage de Macron)

Candidats aux élections législatives qui auront lieu dès le 5 juin prochain, ils sont cinq à vouloir représenter les Français de Suisse à l'Assemblée nationale. Profil, idées, connaissance ou non du pays: on fait les présentations!

En France, les citoyens établis à l'étranger sont représentés à l'Assemblée nationale. Les Français de l'étranger disposent de onze circonscriptions, correspondant à onze régions de la planète. La sixième est composée de la Suisse et du Liechtenstein. Actuellement représentée par le très original Joachim Son-Forget, passé de socialiste à macronien, puis zemmourien, la circonscription est briguée officiellement par cinq candidats.

Les Français de Suisse voteront déjà le 5 juin pour le premier tour des élections législatives, et pour le deuxième tour deux semaines plus tard. Tour d'horizon des cinq personnalités – on vous le dit tout de suite: Joachim Son-Forget n'a pas été retenu par le parti d'Eric Zemmour pour s'afficher sous ses couleurs (il n'aurait même pas été approché).

Renaissance (Macron) :

Marc Ferracci

Marc Ferracci est un proche d'Emmanuel Macron. Image: Twitter / Marc Ferracci

Oubliez la «République en Marche», le mouvement d'Emmanuel Macron s'appelle désormais «Renaissance». Un tacle à Zemmour et son parti «Reconquête!»? Quoi qu'il en soit, Marc Ferracci part avec l'avantage d'être de la clique du président (qui avait séduit près de 46% de l'électorat suisse lors du premier tour). Mais son grand bémol est justement d'être un peu trop un intime de l'Elysée: témoin de mariage du chef d'Etat (et vice-versa), il ne vit pas en Suisse et n’a aucun lien avec notre pays. Un parachutage qui a fait grincer certaines dents.

Au niveau de la démarche qu'il porte, le candidat favori a déclaré lors d'une émission Forum de la RTS qu'il «sera sensible à un certain nombre de dossiers qui concernent les Français de Suisse et du Liechtenstein: les retraites, la fiscalité et la transition énergétique.» Toutefois, il a reconnu qu'il était «d'abord candidat pour porter le projet du président de la République».

Les Républicains : Régine Mazloum-Martin

La candidate de la droite «classique», Régine Mazloum-Martin. Image: Les Républicains Suisse

La candidate de la droite dite classique est une violoncelliste basée à Genève. Mère de quatre enfants, conseillère consulaire et officier de réserve citoyenne, Régine Mazloum-Martin est très active dans l'associatif. Si elle est élue, note le Journal des Français à l'étranger, Régine Mazloum-Martin entend se battre contre l’inégalité de traitement des Français expatriés face aux prélèvements sociaux:

«Il y a une injustice absolument monstrueuse pour les expatriés vivant hors de l’Espace économique européen» Régine Mazloum-Martin Journal des Français à l'étranger

«Ils sont toujours soumis à la CSG-CRDS, puisqu’ils se basent sur un arrêt de la Cour de justice européenne qui n’est pas valable pour le reste du monde», complète-t-elle. «Cela fait une inégalité des Français devant l’impôt, ce qui est anticonstitutionnel.» Son autre axe de campagne, ce sont les droits de succession, qui n’existent pas en Suisse:

«Beaucoup de gens qui vivent à Genève et qui ont aussi une propriété en France sont souvent poussés à vendre et à rapatrier leurs capitaux en Suisse, où les enfants pourront hériter sans frais. Mais cela les coupe aussi d’une présence en France, parce qu’il y avait la maison de vacances et d’un seul coup, ils n’ont plus rien.» Régine Mazloum-Martin journal des Français à l'étranger

Nouvelle union populaire : Magali Mangin

La candidate de la fauche: Magali Mangin. Image: Capture d'écran YouTube

Installée en Suisse allemande, étiquetée Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale), le grand rassemblement de gauche opéré par Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour de la présidentielle, Magali Mangin croit en la victoire de sa famille politique aux élections de juin. Du moins l'a-t-elle assuré, d'une voix peu assurée, dans une interview à la RTS. Dans la vidéo ci-dessous, elle explique l'une des mesures pour la santé et la solidarité concernant les Français de l’étranger 👇

Cela étant, des personnalités socialistes françaises très importantes comme François Hollande ou Bernard Cazeneuve ont vivement critiqué cette grande alliance de gauche. Cette tension se ressentira-t-elle en Suisse? Le pays ne vote de toute manière pas beaucoup à gauche. Mais tout reste possible, et Magali Mangin est d'avis que les personnalités socialistes en question sont celles qui se satisfont du système macroniste. Elle et ses acolytes veulent incarner une opposition.

Reconquête! :

Philippe Tissot

Philippe Tissot est le candidat du camps Zemmour en Suisse. source: dr

Il a été responsable du maillage territorial du parti d'Eric Zemmour en Suisse. Le parti, à en croire ses responsables, est d'ores et déjà le premier parti de droite dans la circonscription, devançant le RN et les Républicains. Entrepreneur basé dans le canton de Vaud, lieutenant-colonel de la gendarmerie française, ce père de quatre enfants aux multiples engagements, s'engage pour «sauver la France», comme son patron Eric Zemmour.

Mais encore? «Je souhaite corriger des déséquilibres, par exemple entre un cuisinier et un patron de grand groupe, qui n'ont pas les mêmes avantages quand ils reviennent au pays.» Philippe Tissot

Philippe Tissot l'assure: «Les Français partis à l'étranger sont une richesse pour leur pays d'origine quand ils y retournent.» Il faut donc bien les accueillir. Outre les primes au niveau du revenu, il cite notamment l’accès aux soins et à la protection. Et ne manque pas de tacler Marc Ferracci:

«Il n'a jamais mis les pieds en Suisse. Moi, au moins, j'y vis et je l'ai même traversée à pied pendant la pandémie, de Rorschach à Lausanne.» Philippe Tissot

Mais pas question pour lui de railler son parachutage: «Tout le monde peut être candidat de n'importe quelle région. Il s'agit d'être élu de la nation.» Avec le très parisien Zemmour candidat dans le Var, affirmer le contraire eût été délicat.

Parti Animaliste :

Jérôme Dumarty

Image: Twitter / Jérôme Dumarty

Celui qui s'était déjà fait connaître en Suisse avec sa lutte contre le gavage des oies et l’importation du foie gras se présente, désormais, comme candidat à la députation. Directeur d’un bureau d’études en techniques du bâtiment, le Lausannois Jérôme Dumarty est l'un des fondateurs de l’association Stop Gavage Suisse, qu'il préside. Au Matin, il dit être conscient de ses chances «minimes», mais se réjouir de l'implantation grandissante de son parti:

«Il y a cinq ans, nous étions présents dans 200 circonscriptions, cette année, nous en sommes à 400»

Sans surprise, le Parti Animaliste «promeut une évolution de la société qui repense la relation entre les animaux et les humains», précise-t-il au site romand. Il demande que les politiques publiques prennent en compte les intérêts des animaux «ainsi que le respect de leurs ressources, de leurs territoires, de leurs habitats et de leurs mobilités».

Il y a du choix, non?