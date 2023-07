Tempête: La Chaux-de-Fonds annule ses grands événements

La Plage des Six Pompes, mais aussi les festivités du 1er août n'auront finalement pas lieu dans la ville littéralement dévastée, lundi matin, par la tempête. Une décision prise «dans un souci de cohérence» et pour des raisons de sécurité.

Alors que les habitants sont encore sous le choc, après la violente et dévastatrice tempête de lundi matin, la ville de La Chaux-de-Fonds a décidé de tirer un trait sur les prochaines grandes manifestations qui devaient égailler la cité neuchâteloise.

«Deux jours après la tempête qui a ravagé une grande partie de la Ville de La Chaux-de-Fonds, force est de constater que bon nombre de structures sont encore très instables, notamment au niveau des toitures et des cheminées», lit-on, dans un communiqué publié mercredi, en fin de journée.

«Le risque d’accident est toujours élevé à l’heure actuelle, ceci pour une durée indéterminée»

La Ville précise notamment que «4 000 à 5 000 bâtiments ont subi des dégâts et sont en cours de sécurisation, ceci nécessitant un nombre conséquent de temps et de moyens». Alors que les habitants sont toujours priés de limiter leurs déplacements, pour des raisons de sécurité et éviter de nouveaux accidents, La Chaux-de-Fonds a pris la décision de faire annuler «La Plage des Six Pompes ainsi que les festivités de la Fête nationale».

«Les autorités de la Ville de La Chaux-de-Fonds expriment leur profond regret aux organisateurs et à la population, ces manifestations faisant la richesse de notre communauté» Un communiqué publié mercredi en fin de journée

Mardi, les organisateurs de la très populaire Plage des Six Pompes, festival international des arts de la rue, y croyaient encore, bien que la décision d'annuler le premier week-end de festivités avait été prise: «Nous espérons ainsi pouvoir tenir notre rôle fédérateur et rassembleur et proposer une programmation riche et variée».

Alors que la population de La Chaux-de-Fonds aurait sans doute bien besoin d'un peu de chaleur humaine, ce sera pour un peu plus tard: dans cette cité traumatisée par la tempête et croulant sous les dégâts, la sécurité, logiquement, prime.