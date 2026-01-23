brouillard-4°
Comment Trump s'est blessé à la main à Davos

President Donald Trump discuses the bruising on his hand with reporters aboard Air Force One after leaving the World Economic Forum in Davos for Washington, Thursday, Jan. 22, 2026. (AP Photo/Evan Vuc ...
Donald Trump à bord d'Air Force One jeudi.Keystone

Selon la Maison-Blanche, le président américain s'est «cogné la main contre un coin de table» lors de la réunion du «Conseil de paix» au WEF. D'où l'ecchymose aperçue sur sa main jeudi.
23.01.2026, 06:1523.01.2026, 06:22

L'ecchymose sur la main gauche du président américain Donald Trump jeudi à Davos est liée à un choc «contre un coin de table», affirme la Maison-Blanche. Le quasi-octogénaire est régulièrement vu avec le dos de sa main droite maquillé ou pansé pour cacher des bleus.

La Maison-Blanche invoque les fréquentes poignées de main et la prise quotidienne d'aspirine comme traitement cardiovasculaire de routine.

Trump est-il en train de mourir? Il a la même tache que la reine

Mais c'est son autre main qui était visiblement marquée jeudi sur le dos. «Lors de la réunion du 'Conseil de paix' aujourd'hui [jeudi] à Davos, le président Trump s'est cogné la main contre le coin de la table, ce qui a causé une contusion», a justifié la porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt dans un communiqué.

Le plus vieux président américain jamais élu

Donald Trump est sujet aux ecchymoses en raison de la dose d'aspirine qu'il prend quotidiennement comme l'ont déjà expliqué ses médecins, a rappelé un responsable de la Maison-Blanche. Ce dernier a également fait observer que les photographies du président américain prises mercredi et jeudi matin ne montraient aucune contusion sur sa main gauche.

Sur des images prises à Davos mercredi, la main gauche de Donald Trump n'apparaît effectivement pas marquée, ni sur la scène du sommet ni au cours d'une rencontre bilatérale.

«Soupçon clinique» sur la santé de Trump: son médecin intervient

L'état de santé de Donald Trump, président américain le plus âgé jamais élu, est forcément scruté, ce dont il se plaint régulièrement. Il n'avait pourtant pas cessé, pendant la campagne présidentielle, d'accabler son rival démocrate Joe Biden, né près de quatre ans avant lui, en le présentant comme sénile. (jzs/ats)

Une année de Trump, c'est épuisant
