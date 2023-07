La Chaux-de-Fonds, 24 juillet 2023. Image: KEYSTONE

Les Verts vont-ils faire leur beurre avec la tempête?

Tentés de récupérer politiquement la catastrophe survenue lundi à La Chaux-de-Fonds? Après un message tendancieux sur les réseaux, trois élus joints par watson, deux Verts et un socialiste, ont répondu à cette question.

Les élections fédérales d’octobre approchent. Les Verts vont-ils chercher à exploiter le drame survenu lundi à La Chaux-de-Fonds? «Politiquement, ce qui vient de se passer ne change rien», répond Fabien Fivaz. Le conseiller national écologiste neuchâtelois, qui brigue un nouveau mandat à Berne, tient «à remercier les secours qui ont fait un travail fantastique» dans la métropole horlogère, frappée mortellement par une tempête dévastatrice. Fabien Fivaz habite La Chaux-de-Fonds. Son domicile, situé au nord-est de la ville, a été épargné.

«J'ai eu de la chance» Fabien Fivaz

Politiquement, ça ne change rien?

«Nous allons connaître une augmentation de la fréquence des phénomènes climatiques violents. Nous le savons et nous le savions déjà avant lundi. L’orage avec ses pointes de vent à 217 km/h qui a balayé La Chaux-de-Fonds est l’un de ces phénomènes.» Fabien Fivaz

Il n’y aurait donc pas lieu d’en faire des tonnes en vue d’octobre. S’y risquer pourrait être contre-productif. Un tweet émanant de la gauche et qui appelait à exploiter politiquement l’événement chaux-de-fonnier «à fond» a d’ailleurs été promptement effacé. «C’était en effet très maladroit», réagit Fabien Fivaz.

Pour Fabien Fivaz, les priorités sont ailleurs:

«Il faut d’abord régler l’immédiat et prioritairement reloger et aider les personnes dont le domicile a été détruit ou endommagé par la tempête» Fabien Fivaz

C’est la troisième fois en quatre ans que le canton de Neuchâtel est touché par une catastrophe naturelle. Avant la déferlante qui a éperonné de bout en bout le chef-lieu des montagnes neuchâteloises, il y avait eu:

En juin 2019, d’importantes inondations dans le Val-de-Ruz suite à un violent orage avaient fait quatre blessés.👇

En juin 2021, un torrent de boue avait défiguré le village de Cressier, sans faire de blessés, suite, là aussi, à de fortes précipitations.👇

Le Grand Conseil du canton de Neuchâtel avait, en quelque sorte, anticipé la tempête de lundi en adoptant au début de l'année un «plan climat» comprenant deux leviers: d’une part, la réduction des gaz à effet de serre; d’autre part, des adaptations pour mieux se protéger des brusques montées d'eau comme des épisodes caniculaires.

Fabien Fivaz, à la fois volontaire et fataliste:

«Il faut s’adapter à la réalité du changement climatique» Fabien Fivaz

L'heure n’est décidément pas à la récupération politique. Brigitte Wolf est élue au Grand Conseil valaisan et candidate des Verts du Haut-Valais au Conseil national. «On n’instrumentalise pas les catastrophes naturelles pour faire campagne», tranche-t-elle.

«C’est en revanche notre droit et notre responsabilité de dire que nous avons un problème avec le réchauffement climatique» Brigitte Wolf

A Genève, le président du Parti socialiste cantonal, Thomas Wenger, candidat au Conseil national en 2023 après l’avoir été sans succès en 2019, estime également qu’«il est malvenu de rebondir électoralement» sur le drame de La Chaux-de-Fonds, comme sur les tragédies qui font actuellement l’actualité, en Grèce, en Sicile ou en Algérie.

«Il y a un dérèglement climatique dû à la suractivité humaine. Il est urgent d’agir en période électorale comme en dehors des périodes électorales» Thomas Wenger

Deux jours après la tempête qui a écorné La Chaux-de-Fonds, le moment n’est donc pas celui de la récupération politique à gauche, chez les Verts, en recul constant jusqu'ici dans les sondages, comme au PS. Mais on ne peut jurer que les catastrophes de ces derniers jours ne serviront pas d’arguments aux écologistes et aux socialistes dans les débats d'avant le grand scrutin fédéral d’octobre. Pourquoi se priveraient-ils de parler d'événements qui font les politiques publiques d'aujourd'hui et de demain?